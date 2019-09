"Departamentul pentru Monitorizarea Investitiilor in Infrastructura a avut activitate intensa in ultima perioada si ma bucur sa anunt ca s-au facut progrese importante in mai multe proiecte pe care le avem in derulare. Astfel, pe Autostrada Sibiu - Pitesti, sectiunea 1, Sibiu - Boita, a fost emisa decizia de expropriere a imobilelor si au fost asigurate sumele pentru plata despagubirilor catre proprietari. Pentru sectiunea 3, Cornetu - Tigveni, estimam ca la sfarsitul acestei luni va fi gata documentatia de atribuire a contractului. De asemenea, la sfarsitul lunii august, au fost depuse 10…