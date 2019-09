Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila continua turneul prin tara si intalnirile cu activul de partid. Premierul, care este si candidatul PSD la alegerile prezidentiale, a participat sambata la Conferinta de alegeri a PSD Hunedoara. Dupa eveniment, Dancila anunta ca nu renunta la guvernare, "in ciuda tuturor piedicilor…

- Viorica Dancila a fost prezenta la sfarsitul saptamanii trecute la Constanta, unde a participat in calitate de presedinte PSD la Scoala de vara a femeilor social democrate, la intalniri cu pensionarii si cu reprezentantii diasporei, dar si la Conferinta judeteana de alegeri a organizatiei PSD Constanta.…

- Orice zi in plus cu un pesedist in fruntea Internelor și Apararii inseamna, in fapt, o prelungire a haosului și incompetenței in domeniul siguranței cetațeanului, explica vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi.O noua DEMISIE din ALDE - Cine ii spune 'la revedere'…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan o ataca dur pe Viorica Dancila, asta dupa ce premierul s-a plans ca președintele Klaus Iohannis merge in SUA, dar nu s-a consultat in prealabil și cu ea pe temele de discuție. Rareș Bogdan considera ca Iohannis și de-ar fi vrut sa se consulte, tot nu ar fi avut cu cine.Citește…

- Eugen Teodorovici a participat la conferinta de alegeri a organizatiei PSD Mures alaturi de presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si secretarul general, Mihai Fifor."Trebuie sa schimbam si noi unele lucruri in felul nostru de a fi si in partid. (...) La nivelul guvernarii, fiecare…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a participat astazi, 18 iunie 2019, la deschiderea conferinței internationale „Perspectiva unei viitoare strategii privind prevenirea și lupta impotriva antisemitismului, rasismului, xenofobiei, radicalizarii și discursului de ura”.Conferinta, organizata in cooperare…

- Un adolescent de 17 ani s-a inecat joi dupa-amiaza intr-o balta de la periferia municipiului Orastie, dupa ce a sarit in apa pentru a se racori, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, potrivit agerpres.ro. Citește și: Demisie de rasunet! Cutremur pe scena politicaDupa…

- Liviu Dragnea a intrat in pușcarie, a doua zi dupa alegerile europarlamentare, dar cu numai cateva zile inainte de implinirea unui an de la cel mai mare miting organizat de un partid politic in Romania. Pe 9 iunie 2018, in Piața Victoriei din București, peste 400.000 de oameni s-au strans la cea…