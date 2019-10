Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Viorica Dancila a vorbit la „Adevarul Live” despre demersurile lui Liviu Dragnea de a dizolva partidul, afirmand ca o intristeaza decizia acestuia. De asemenea, intrebata daca l-ar gratia pe fostul lider al partidului in cazul in care ajunge presedinte, Viorica Dancila a raspuns scurt:…

