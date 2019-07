Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei conferinte de presa, premierul Viorica Dancila a vorbit despre candidatura Gabrielei Firea la alegerile prezidentiale, mentionand ca primarul general al capitalei nu si-a exprimat dorinta de a candida in interiorul PSD.

- Viorica Dancila a convocat CEX al PSD pentru ziua de marți, cu intenția de a se anunța pe sine drept candidat la alegerile prezidențiale. Urmeaza Congresul pentru validarea statutara a candidatului PSD la prezidențiale, programat pentru data de 3 august. Planurile Vioricai Dancila se complica insa din…

- Sedința cu scantei. PSD a decis sa mearga cu un candidat propriu la alegerile prezidențiale și sa inceapa negocierile cu ALDE și Pro Romania pentru susținere. Tariceanu este varianta exclusa. Daca va candida, va candida sustinut de partidul lui, nu de PSD. Cine va fi candidatul din interiorul PSD? Nu…

- Presedintele PSD Viorica Dancila le-a transmis, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, celor din partid, ca este important ca PSD sa se decida cat mai repede daca va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale. Potrivit unor surse din partid, presedintele PSD le-a spus colegilor ca amanarea…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a venit, luni, la sedinta Comitetului Executiv National al PSD, prima aparitie dupa operatie, ea precizand ca doreste o discutie, in interiorul partidului, pe tema prezidentiabilului. "Am primit mai multe telefoane de la colegi din țara, mai ales primari, in care…

- O candidatura independenta la alegerile prezidentiale a actualului primar al Capitalei, Gabriela Firea, ar putea sa fie sustinuta de PRO Romania, a declarat, luni, la RFI, senatorul Adrian Tutuianu,...

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila, sustine ca nu ia in calcul o eventuala candidatura la alegerile prezidentiale din toamna acestui an. Liderul social-democrat a declarat, sambata, ca PSD a comandat un sondaj in baza caruia ar putea fi desemnat candidatul pentru functia de…

- Presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila a anuntat, luni, intr-un interviu acordat "Marius Tuca Show", ca va candida pentru sefia partidului, la Congresul din 29 iunie. Premierul a mai spus ca nu doreste sa intre in cursa electorala pentru legerile prezidentiale din toamna. "Cel sau cea care va…