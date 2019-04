Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca va lua o decizie cu privire la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, dupa ce o sa asculte si opinia colegilor sai de partid.Dancila a facut aceste precizari intr-o conferinta de presa sustinuta la inaugurarea…

- Demiterea ministrului Justiției, Tudorel Toader, nu s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței PSD de astazi."Este dreptul fiecarui coleg sa iși spuna punctul de vedere Așa este in democrație trebuie sa ii ascultam pe toți sa analizam și sa vedem care este stituația reala. Nu am discutat despre…

- Darius Valcov, consilier al premierului Viorica Dancila, afirma ca saptamana trecuta s-a discutat despre Fondul Suveran de Investitii, iar membrii coalitiei "s-au pus de acord asupra formei in care trebuie sa arate HG-ul, probabil in cel mult o saptamana acesta va fi si aprobat in Guvern"."A…

- Sedinta importanta, marti, la PSD. Comitetul Executiv National se reuneste, la Parlament, pentru a stabili noile propuneri de ministri, la Dezvoltare Regionala si Transporturi, dupa retragerea variantelor initiale, Lia Olguta Vasilescu si Mircea Draghici. Cele doua portofolii sunt libere de la remanierea…

- Tudorel Toader mai are o saptamana sa lanseze proiectul legii amnistiei și grațierii, pentru ca liderul PSD Liviu Dragnea nu mai are rabdare sa aștepte materializarea promisiunilor ministrului justiției. In cazul in care nu va iniția modificarea legilor justiției in sensul dorit de conducerea PSD, pe…

- "Avem trei domenii prioritare in care vrem sa facem pasi importanti: sanatatea, educatia si investitiile publice. Bugetul nostru va reflecta aceste prioritati si vom incerca pe cele trei domenii sa aducem cat mai multe elemente pozitive", a spus Dancila, duminica, dupa sedinta Comitetului Executiv…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, legat de o posibila ordonanța pe justiție anunțata de Tudorel Toader, ca refuza sa discute despre himere și va face comentarii cand va vedea textul ce ar urma sa repare nedreptațile din justiție."Eu nu vreau sa vorbesc despre himere. Cand…