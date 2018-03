Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a starnit valuri de critici, mai ales in mediul online, dupa ce, in ședința de Guvern din aceasta saptamana, a rosti greșit de 6 ori termenul imunoglobulina. Astfel, premierul a spus ”imunoglobina”, iar ironiile și criticile au inceput sa curga, mai ales pentru ca nu era prima greșeala…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de „imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania.

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, despre criza de ”imunoglobina”, referindu-se la declansarea mecanismului de protectie civila, din cauza lipsei totale de imunoglobulina in Romania, transmite News.ro . ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, in sedinta de Guvern de miercuri, ca prin declansarea Mecanismului European de Protectie Civila va fi rezolvata pe termen scurt criza de ”imunoglobina”, care a fost generata de retragerea de pe piata a producatorilor care asigurau 80% din

- Imunoglobulina pune probleme nu doar intregului sistem de sanatate, ci si premierului Viorica Dancila. Oricat s-a chinuit, prim-ministrul nu a reusit nici macar o data sa pronunte corect substanta care se afla in aceste zile in centrul unui adevarat scandal. Daca initial premierul vorbea despre imunoglobina,…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit la începerea ședinței de guvern despre criza de imunoglobulina, care a generat declanșarea mecanismului de protecție civila, dar e greșit termenul, vorbind în schimb despre &"imunoglobina&".

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor resedinta de judet, reprezentantii Autoritatii de Management a Programului Operational Regional POR si directorii Agentiilor de Dezvoltare Regionala in care au fost analizate solutiile la problemele…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat, joi, ca in zilele cu temperaturi scazute sa fie acordata „o atentie deosebita” asigurarii utilitatilor publice si sa se intervina de urgenta pentru remedierea eventualelor defectiuni. „Pentru ca ne aflam in continuare sub coduri de racire accentuata ale vremii…

- Premierul Viorica Dancila a convocat, marti seara, la intoarcerea din Republica Moldova, un comandament de iarna la Palatul Victoria, care este programat sa inceapa la ora 20,30, au precizat surse guvernamentale, conform Agerpres.Citește și: Vesti IMENSE de la Guvern: Vin banii de la stat…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va fi extinsa perioada de valabilitate a pasapoartelor simple electronice, mentionand ca aceasta va fi de 10 ani, fata de 5 ani cum este in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. "Pe ordinea de zi avem şi un punct referitor…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit in prima parte a discursului de la inceputul ședinței de guvern despre vizita sa la Bruxelles, apoi a detaliat punctele de discuții de pe agenda ședinței de Guvern.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern de joi va fi adoptata o noua ordonanta de urgenta care sa rezolve problemele legate de concediile medicale, inclusiv cele maternale. ”Maine e joi. Actul normativ, maine”, a spus Teodorovici, intrebat daca…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ieri ca reformarea administratiei este unul dintre principalele trei obiective ale mandatului sau, alaturi de infrastructura si cresterea veniturilor populatiei, anunta Agerpres. Intr-un discurs la Asociatia Comunelor, Viorica Dancila l-a laudat pe Livu Dragnea pentru…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca i-a cerut ministrului justitiei Tudorel Toader ca, din punct de vedere juridic, sa faca toate demersurile pentru aflarea adevarului in legatura cu informatiile aparute in spatiul public privind DNA.

- "Am discutat cu președintele. Am spus ca ce am vazut in spațiul public pentru mine este ingrijorator(...). Am luat masura chemarii ministrului, sa vina cu o situație clara in fața cetațenilor și in fața Parlamentului. Ieșirea domnului Toader a fost dupa plecarea mea de la Cotroceni, este ingrijorator…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca aprobarea de catre Guvern, in sedinta de joi, a proiectului de lege privind achizitia sistemelor HIMARS si a proiectului de hotarare referitor la corvetele multifunctionale reprezinta pasi importanti in inzestrarea Armatei Romane. 'In calitatea sa de stat…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, la inceputul ședinței de guvern, adoptarea unor acte normative privind achizițiile in domeniul apararii și securitații. Primul ministru a mai spus ca saptamana viitoare va merge la Bruxelles, unde se va intalni cu liderii europeni.

- Premierul Viorica Dancila va discuta peste cateva ore, inaintea sedintei de guvern, cu ministrul Justitiei, despre Direcția Naționala Anticorupție, in contextul acuzațiilor aduse instituției.

- Ministrul Justiției japonez, Yoko Kamikawa, a anuntat astazi ca s-a intanit cu omologul sau roman, Tudorel Toader. A postat pe pagina sa de pe o retea de socializare imagini din timpul discuțiilor oficiale. „Am confirmat ca vom consolida in continuare parteneriatul nostru prin impartașirea cunoștințelor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe ministrul justiției, Tudorel Toader, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. “Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul justitiei…

- Liderii PSD se vor reuni in Comitetul Executiv al partidului, acolo unde urmeaza sa inceapa evaluarea secretarilor de stat. Fostul lider PNL, senatorul Alina Gorghiu, susține ca am putea avea parte de un harakiri public, cu mulți oameni din Guvern decapitați. Citește și: Incepe marea EPURARE…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare a Codului Fiscal, astfel ca in cazul contractelor part-time angajatul va plati impozit raportat la venit, iar restul va fi suportat de angajator. In privinta angajatilor scutiti de impozit…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii. „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar si a mutarii contributiilor de la angajator la…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca executivul va adopta o ordonanta de urgenta prin care se va realiza mentinerea venitului lunar net cel putin la nivelul din decembrie 2017 pentru angajatii din privat care beneficiaza de scutiri de impozit pe venit:

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, la începutul sedintei de Guvern, ca Executivul va adopta masuri de compensare, acolo unde au fost identificare probleme privind schimbarile fiscale care se aplica de la 1 ianuarie 2018.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, in debutul sedintei de Guvern, ca Executivul va aproba o ordonata de urgenta prin care angajatilor cu contracte part time li se vor retine contributii doar pentru salariul realizat, chiar daca este mai mic decat salariul minim, informeaza Antena3.ro. Diferenta…

- Presedintele PSD,L. Dragnea, va fi audiat in comisia de aparare a Senatului Liviu Dragnea la sediul DNA. Foto: Agerpres. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, urmeaza sa fie audiat saptamâna viitoare în Comisia de aparare din Senat, în legatura cu acuzatiile pe care le-a formulat…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca, pe proiectele importante pentru tara si pentru români, este necesara "o colaborare" între presedintele României, Guvern si Parlament.

- Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente sa depuna o singura declaratie. "Domnul presedinte Liviu Dragnea a cerut in…

- Ruptura dintre Guvern si SPP este oficiala. Premierul Viorica Dancila a renuntat la protectie si, odata cu ea, toti membrii Cabinetului. Asta dupa ce Liviu Dragnea l-a acuzat pe seful serviciului ca se amesteca in treburile PSD.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu vrea sa beneficieze de protectia SPP. "As vrea sa precizez ca am transmis Serviciului de Paza si...

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca prima ședința a noului Guvern va avea loc miercuri. Anunțul vine dupa ce noul Executiv a trecut de Parlament cu 282 de voturi „pentru”, 136 „impotriva” si o abtinere. „In seara aceasta, dupa cum este normal, ne vom duce la depunerea juramantului, dupa care vom…

- Ședinta PSD in care a fost stabilita componenta noului Guvern s-a incheiat și, așa cum Ziarul de Bacau a anunțat de dimineața, bacauanul Lucian Șova va fi ministrul Transporturilor. Șova a fost susținut de PSD Bacau și, pana acum, a fost ministrul... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Miscare surpriza a presedintelui PSD, Liviu Dragnea! Intr-un moment crucial, in care toti asteapta lista finala a propunerilor pentru viitorul Guvern, Dragnea a inregistrat o premiera. Imediat dupa sedinta CEX, liderul social-democratilor a parasit sediul PSD."Doamna Dancila e la conferinta…

- Vicepreședintele PSD Ecaterina Andronescu a vorbit vineri, dupa ședința CEx, despre numirile unor miniștri cu probleme penale in actualul Guvern.„N-am spus niciodata lucrul acesta și nu este adevarat ce spuneți. Nu știu la ce va referiți. Eu sunt Stan-Pațitul, sa spunem așa. Mulți ani de zile…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat, joi dimineata, la instanta suprema, care judeca o cerere de confirmare a redeschiderii penale in cazul sau, ca daca va deveni inculpat in acest dosar va demisiona imediat. Paul Stanescu, insotit de un avocat, s-a prezentat joi dimineata la Inalta Curte…

- Mihai Fifor va conduce miercuri prima sedinta de Guvern in calitate de premier interimar. Potrivit unui comunicat transmis presei de la Palatul Victoria, sedinta ar urma sa aiba loc de la ora 13.00. Premierul interimar Mihai Fifor a declarat, marti seara, dupa ce a participat la sedinta MAI…

- "Doamna Carmen Dan recunoaște ca la ora 6:27 a fost sunata de domnul chestor Ionita, care a anuntat-o ca dorește sa se vada cu domnia sa. In acea dimineata, i-a transmis acesteia ca nu vrea sa fie șef al IGPR. Ședinta de Guvern a avut loc la ora 13:30. Atunci am anuntat ca nu il numesc pe domnul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca ar fi in stare sa-si dea demisia din Guvern daca unul dintre vicepremierii sai, cu care se stie de aproape 20 de ani, ar fi fortat sa paraseasca, la randul lui, functia pe care o ocupa in cabinet.

- Ironii in sedinta de Guvern! Dupa anuntul facut de ministrul Nica, premierul Mihai Tudose a tinut sa-l avertizeze pe ministrul Daea ca este "in pericol" si ca are un competitor acerb in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.Citeste si: Banca Mondiala a revizuit estimarile pentru Romania:…

- La finalul ultimei ședințe pe 2017, conducerea instituției a prezentat un scurt bilanț al celor mai importante realizari din anul care se incheie. Ședința de azi a Consiliului Județean Buzau a fost una puțin mai deosebita fața de restul ședințelor ordinare care au avut loc in cursul acestui an, finalul…

- Imediat, Razvan Theodorescu a pus mana pe telefon si l-a sunat pe Petre Roman, iar acesta i-a explicat ca va fi haos, va fi „varsare de sange", va fi „o lovitura de stat". Si aici s-a inchis povestea, a relatat jurnalistul Digi24 Cosmin Prelipceanu in emisiunea „Jurnalul de Seara". Episodul fusese evocat,…

- Comisia parlamentara speciala pentru controlul activitatii Serviciului de Informatii Externe a avizat favorabil, marti, bugetul SIE pe anul 2018, in forma propusa de Guvern. Avizul a fost dat cu unanimitate de voturi.Conform propunerii, anul viitor, SIE urmeaza sa aiba un buget de 286,579…