- Premierul Viorica Dancila a declarat ca proiectul Centenar va fi lansat de Guvern la jumatatea lunii martie si a subliniat, intr-un interviu acordat marti la TVR Moldova si difuzat de TVR 1, ca este important ca Romania si Republica Moldova sa aiba cat mai multe proiecte comune pentru a marca cei…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, ca are cunostinta despre declaratiile presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, privitoare la Romania si ca, in opinia sa, fara a da sfaturi, un presedinte de tara trebuie sa fie al tuturor cetatenilor, inclusiv al celor care au alte aspiratii, subliniind…

Premierul Viorica Dancila a convocat, marti seara, la intoarcerea din Republica Moldova, un comandament de iarna la Palatul Victoria, care este programat sa inceapa la ora 20,30, au precizat surse guvernamentale, conform Agerpres.

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a venit marti, 27 februarie, in prima sa vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul roman a avut intrevederi bilaterale atat cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu, cat si cu omologul sau, Pavel Filip. In acest timp, Igor Dodon a publicat un mesaj pe pagina…

- Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul roman, Viorica Dancila, ocazie cu care "a fost evaluata si cooperarea comercial - economica" dintre cele doua state. "Cu totii cunoasteti ca Republica Moldova si-a majorat exporturile pe piata Uniunii Europene si a atins cotele de peste 65-, dar in…

- Consolidarea cooperarii bilaterale, inclusiv in plan investitional, si sprijinul ferm al Romaniei pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova - teme ale intrevederii premierului Viorica Dancila cu presedintele Parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu Premierul Viorica Dancila a transmis…

- Dezvoltarea relatiilor dintre Romania si Republica Moldova constituie o prioritate de prim rang a Guvernului Romaniei, a declarat, marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Premierul roman, care s-a intalnit cu omologul sau moldovean, Pavel Filip, sustine ca relatia dintre cele doua state este…

- Romania vrea sa isi sporeasca prezenta investitiilor in Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Ea a precizat, la finalul unei intrevederi cu omologul moldovean, Pavel Filip, ca una dintre prioritatile Romaniei este operationalizarea gazoductului Iasi - Ungheni -…

- Romania reprezinta principalul partener al Republicii Moldova in ceea ce priveste schimburile comerciale, insa, in acelasi timp, ocupa prima pozitie a investitiilor in aceasta tara, a declarat, marti, premierul moldovean, Pavel Filip. Acesta a avut la Chisinau o intrevedere cu premierul…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor avea, in perioada mediat urmatoare, o sedinta comuna la Chisinau, a anuntat, marti, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, la finalul unei intrevederi cu omologul sau roman, Viorica Dancila. "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere…

- Prim-ministrul Viorica Dancila, insotita de o delegatie de membri ai Executivului, efectueaza, marti, o vizita la Chisinau, unde are programata o intrevedere cu premierul Pavel Filip. La finalul intrevederii, cei doi sefi de Guvern vor sustine declaratii comune de presa, precum si o intalnire…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'),…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, se declara categoric impotriva crearii unui batalion mixt moldo-roman, asa cum a anuntat la inceputul saptamanii ministrul roman al apararii, Mihai Fifor, in cadrul discutiilor avute la Chisinau cu omologul sau moldovean Eugen Sturza, relateaza…

- Cooperarea militara bilaterala romano-moldoveneasca, consolidarea securitatii regionale, precum si relatiile de cooperare ale Republicii Moldova cu Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au fost printre temele abordate in cadrul intalnirii, la Chisinau, dintre ministrul Apararii Nationale, Mihai…

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- Pavel Filip a felicitat-o pe Dancila cu ocazia investirii in functie, reiterand invitatia de a vizita Republica Moldova in viitorul apropiat, potrivit sursei citate.Cei doi premieri s-au aratat deschisi sa continue proiectele bilaterale de interes sporit. In context, Pavel Filip a spus…

- Intr-un interviu oferit postului de televiziune RTVi, Igor Dodon a fost intrebat cat de posibil este scenariul ca teritoriul Republicii Moldova dintre Prut si Nistru sa se uneasca cu Romania, iar Transnistria sa fie cedata Rusiei. Presedintele tarii a exclus sansele reusitei unei asemenea idei, dar…

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Andrian Candu, care ocupa temporar interimatul functiei de presedinte al Republicii Moldova, a promulgat legea antipropaganda si a semnat decretele de numire in functii a noilor ministri. Astfel, in Codul audiovizualului sunt incluse noi norme prin care se asigura protectia persoanelor, a…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii in Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune 'cu un continut…

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, va prelua temporar functia de sef al statului pentru a semna decretul de numire a noilor ministri in guvernul condus de premierul Pavel Filip, a anuntat marti seara serviciul de presa al legislativului de la Chisinau, dupa ce Curtea Constitutionala…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip.

- „Curtea Constituționala a devenit ostatica propriilor decizii neinspirate, a precedentelor pe care le-a creat. Este evident pentru toata lumea ca membrii CC au acceptat sa „joace” așa cum le dicteaza guvernarea democrata”. Declarația a fost facuta de Igor Dodon pe o rețea…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md, transmite News.ro . UPDATE 1: Igor…

Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md.

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis marti ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri, prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie deschide.md. Igor Dodon a semnat demisiile mai…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova a decis, marti, ca presedintelui Igor Dodon sa ii fie suspendate atributiile de numire a noilor ministri. Prerogativa urmeaza sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, sau premierului Pavel Filip, scrie news.ro, care citeaza deschide.md.

- Igor Dodon a semnat demisiile mai multor ministri din Guvernul Filip, dupa ce Partidul Democrat a decis sa faca remanieri, insa a refuzat sa semneze decretele de numire in functie a noilor ministri. Ca urmare, PDM a apelat la CCM, cerand sa fie constate circumstante ce justifica interimatul functiei…

- Curtea Constituționala a decis astazi ca președintelui Igor Dodon sa-i fie suspendate atribuțiile de numire a noilor miniștri, prerogativa urmând sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu sau premierului Pavel Filip scrie DESCHIDE.MD. Amintim ca Igor Dodon a semnat demisiile…

- Curtea Constitutionala a Republicii Moldova examineaza marti sesizarea Partidului Democrat privind suspendarea atributiilor lui Igor Dodon de numire a unor ministri, aceasta prerogativa urmand sa revina speakerului Parlamentului, Andrian Candu, anunta deschide.md.Igor Dodon a semnat demisiile mai multor…

- Dodon considera ca acestia sunt lipsiti de profesionalism si au dat dovada de oportunism. Pe lista propunerilor se afla fosti ministri, precum Iurie Leanca sau Andrei Galbur. Potrivit Constitutiei, presedintele Republicii Moldova are voie sa respinga o singura data candidaturile propuse…

- Premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, ii va propune din nou presedintelui Igor Dodon noile candidaturi pentru guvern, iar in cazul in care seful statului le va respinge si de aceasta data, guvernul se va adresa Curtii Constitutionale, a declarat vineri presedintele parlamentului Andrian Candu,…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a spus ca a trimis inapoi in Parlamentul de la Chisinau legea privind anti-propaganda rusa, pe care o considera neconstitutionala si indreptata impotriva Rusiei, informeaza site-ul postului Radio Europa Libera/Radio Libertatea (RFE/RL).

- Ambasadorul SUA la Chișinau, James Pettit, a declarat ca Moldova ar trebui sa adopte noua legislație care sa contracareze dezinformarea rusa și sa sporeasca independența mass-media, scrie Balkaninsight, scrie paginaderusia.ro Pettit susține ca propaganda ruseasca și controlul politic intern…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a respins cererea presedintelui Parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, privind decretarea datei de 16 decembrie ca zi de doliu national, atunci cand va fi inmormantat Regele Mihai I al Romaniei, relateaza site-ul deschide.md.

- Conducerea țarii adreseaza condoleanțe familiei indurerate si tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat pe Vladimir Curbet. Necrologul este semnat de președintele țarii, Igor Dodon, președintele Parlamentului, Andrian Candu, premierul Pavel Filip, si de catre ministra educației, culturii și cercetarii,…

- In cadrul intrevederii, parțile au menționat ca deschiderea Oficiului constituie o etapa importanta in relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantica, etapa ce va contribui la consolidarea in continuare a dialogului politic și a cooperariipractice cu NATO, fara insa a aduce atingere…

- In cadrul intrevederii, parțile au menționat ca deschiderea Oficiului constituie o etapa importanta in relațiile Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantica, etapa ce va contribui la consolidarea in continuare a dialogului politic și a cooperarii practice cu NATO, fara insa a aduce atingere…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, seful Parlamentului, Andrian Candu, si premierul Pavel Filip au semnat un mesaj comun de condoleante familiei indurerate si tuturor celor care l-au pretuit pe primul presedintele al Legislativului de la Chisinau, Alexandru Mosanu.

- Implicarea lui Traian Basescu în politica moldoveneasca are efecte negative asupra lui Igor Dodon. Râul Prut s-au putea transforma din hotar într-un râu intern. Numarul unioniștilor din R. Moldova crește în ciuda propagandei ruse extrem de agresive. Despre aceasta ne-a…