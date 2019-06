Stiri pe aceeasi tema

- Mariana Saramat, asistenta maternala din Mehedinți care a avut grija de Sorina, a fost audiata miercuri seara la Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), au precizat reprezentantii institutiei. Femeia a iesit de la audieri in jurul orei 01.00, fara a face declaratii, relateaza…

- Potrivit Mediafax, Mariana Saramat, asistenta maternala care a avut grija de Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu forța de procurorul Maria Piturca pentru a fi data familiei adoptive, a fost audiata miercuri la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție. Femeia…

- 'Avem o petitie formulata astazi de catre un cetatean care reclama presupuse abuzuri ale institutiilor statului asupra copilului Sorina si cere sa audiem institutii, persoane implicate si sa comunicam public si dumnealui, in scris, rezultatul si concluziile audierilor. Noi vom avea plen la comisie…

- "Sorina a fost vazuta de specialistii in asistenta sociala. Zilele astea noi am stat in contact permanent cu familia, cu care s-a discutat, ne-a informat zilnic ce medici specialisti o consulta pe fetita, ba de la spitale de stat, ba de la spitale private. Astazi specialistii de la asistenta sociala…

- Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a sesizat sambata Inspecția Judiciara pentru a efectua cercetari cu privire la conduita și modul in care procurorul de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova a intervenit in cazul fetiței din Mehedinți. https://www.romaniatv.net/procurorul-care-a-bruscat-fetita-din-baia-de-arama-va-fi-cercetat-de-inspectia-judiciara_479606.html

- Inspectia Judiciara a fost sesizata ca urmare a deciziei presedintelui CSM Lia Savonea in legatura cu procurorul Maria Piturca de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova, care a participat la preluarea fetitei de 8 ani din Mehedinti, adoptata de o familie de origine romana din SUA.

- Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Lia Savonea, a sesizat sambata Inspecția Judiciara pentru a efectua cercetari cu privire la conduita și modul in care procurorul de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Craiova a intervenit in cazul fetiței din Mehedinți.Citește și: LOVITURA…

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a cerut o ancheta in cazul procurorului de caz, care a bruscat ieri o fetita de 8 ani in localitatea Baia de Arama, județul Mehedinti. Scopul acțiunii a fost acela de a o lua din casa asistentului maternal si a o da spre adoptie unei familii de romani din SUA, dar…