- "Pe mine ma intereseaza sa ma asigur ca fetita este bine si nu mai trece prin trauma prin care a trecut, de aceea am cerut o ancheta pentru a stabili exact ce s-a intamplat. Eu regret si imi cer eu scuze public pentru ca acea fetita a trebuit sa indure ce a indurat si sper sa nu se mai intample.…

- Premierul Viorica Dancila a asigurat opinia publica, sambata dimineața, despre cazul fetiței de opt ani, infiata de o familie din SUA și luata cu mascatii vineri din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, județul Mehedinți, ca vor fi sancționați toți care vor fi…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, indeamna, intr-o postare pe Facebook referitoare la fetita de opt ani din Mehedinti, ca aceasta sa fie ascultata pentru a spune ce isi doreste. "Ascultati-o si pe Sorina! Copiii stiu unde le este cel mai bine. Sorina este singura care stie ce simte, unde doreste si…

- Zeci de localnici din Baia de Arama, judetul Mehedinti, au iesit in strada, vineri seara, pentru a protesta fata de modul in care s-au comportat autoritatile in cazul fetitei adoptate de o familie din SUA si cer anularea adoptiei.

- Sorina, o fetita de opt ani a fost luata cu mascatii, vineri dimineața, din casa in care a fost crescuta de un asistent maternal, din Baia de Arama, dupa ce copila a fost adoptata de o familie de romani stabiliți in America. Viorica Dancila spune ca situatia fetitei din Mehedinti…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a scris pe Facebook ca "nu politistii sunt cei care au bruscat copilul minor" si ca este "evident" care a fost rolul acestora. "Dupa atitudinea corecta si fireasca a CSM de zilele trecute in cazul pedofilului, ma astept la o reactie asemanatoare si in cazul fetitei…

- Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a reacționat dur, vineri seara, in cazul fetiței de opt ani din Mehedinți, tarata pe jos de un procuror pentru a fi trimisa familiei adoptive din SUA. “Dupa atitudinea corecta și fireasca a CSM de zilele trecute in cazul pedofilului, ma aștept la o reacție…

- ''Am discutat pentru demararea unei anchete. Este vorba despe un copil, iar cu sentimentele lui nu trebuie sa se joace nimeni. Eu am adoptat un copil și știu'', a declarat Viorica Dancila. Intrebata daca a vorbit cu ambasadorul, prim-ministrul a spus: ''Vreau sa am toate detaliile la birou…