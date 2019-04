Viorica Dăncilă, despre autostrada Ploieşti-Comarnic-Braşov: În câteva luni am ajuns la faza finală a achiziţiei publice "Facem progrese in privinta proiectului autostrazii Ploiesti - Comarnic - Brasov, o investitie asteptata de romani, foarte importanta pentru sustinerea dezvoltarii economice. Desi guvernele anterioare au promis ca vor realiza aceasta autostrada si au facut si refacut studiile de fezabilitate, noi, numai in cateva luni, am ajuns in faza finala a achizitiei publice. Recent, conform termenului limita stabilit, o asociere de firme cu vasta experienta in domeniul infrastructurii a depus oferta detaliata pentru construirea si operarea in parteneriat public-privat a autostrazii Ploiesti - Comarnic… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

