- Șeful PLUS spune ca moțiunea va trece, fiind momentul ca "cel mai slab Guvern din toate timpurile" sa plece acasa. El le reamintește ca parlamentarilor ca trebuie sa voteze în interesul românilor, nu al celor de la putere.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat marti ca a fost finalizat circuitul de avizare a unei Hotarari de Guvern care aproba studiul de fundamentare prin care Romania poate construi o banca de sange, plasma si produse derivate din plasma. "Hotararea de Guvern prin care se aproba studiul de fundamentare…

- Dan Barna, presedintele USR, reactioneaza la scenariul lansat de Victor Ponta, liderul Pro Romania, despre un guvern format in jurul PSD, fara Viorica Dancila. Barna afirma ca USR nu va vota niciodata un asemenea guvern, singura solutie fiind alegerile anticipate."Vad ca dl Ponta anunța ca,…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, ii transmite premierului Viorica Dancila sa aiba grija la avionul catre SUA, sa nu-l confunde cu cel spre Beijing. Europarlamentarul susține ca Iohannis a deschis punțile de comunicare la cel mai inalt nivel in SUA, iar Dancila acum doar profita.Citește…

- Sporul de 15% pentru lucrul in condiții grele și vatamatoare va fi acordat angajaților din Ministerul Finanțelor și ANAF care il pot primi, in condițiile in care aceștia „duc greul economiei”, a declarat luni ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici, la finalul ședinței de Guvern, potrivit Mediafax.…

- Viorica Dancila și-a anulat vizita electorala de la Bacau și a convocat pentru ora 12:30 o ședința de Guvern la Palatul Victoria, in urma tragediei de la Caracal. UPDATE: „In aceste zile, un suflet tanar a plecat dintre noi. Suntem plini de revolta pentru ca așa ceva s-a putut intampla. Am luat cateva…

- Primul-ministru PSD Viorica Dancila a declarat, vineri, la Bacau, ca Uniunea Europeana va incepe la 1 septembrie sa aloce fonduri pentru zonele calamitate anul trecut, regiunea de nord-est fiind singura din tara care s-a incadrat in parametrii solicitati. ”Regiunea nord-est s-a incadrat in parametrii…

