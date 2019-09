Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a avut marti o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Angel Gurria, prilej cu care a subliniat ca Romania continua sa fie ferm dedicata obiectivului de aderare la OCDE si este pregatita sa inceapa negocierile de aderare,…

- Companiile americane analizeaza potentiale investitii in noi proiecte din Romania in valoare de peste 10 miliarde de dolari, potrivit Consiliului de Afaceri Americano Roman AMRO , care recomanda presedintelui SUA sa sprijine candidatura Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, marti, 20 august, de la ora 11.00, la Bruxelles, cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intalnirea are ca scop discuții despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului…

- Oficialul declarase „ca nu are mari așteptari” Premierul Viorica Dancila a condamnat sambata la Antena 3 reticența pe care a avut-o fostul președinte al Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in debutul preluarii de catre Romania a președinției rotative a Consiliului UE, atunci cand oficialul a zis…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, vineri, pe secretarul de stat pentru afaceri internationale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Regatului Bahrain, seicul Abdulla Bin Ahmed Al Khalifa, aflat in vizita oficiala in Romania. Intrevederea a prilejuit o trecere in revista a stadiului relatiilor…