Viorica Dăncilă, despre 11 septembrie 2001: Un moment pe care nu avem voie să-l uităm "Astazi se implinesc 18 ani de la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, oribila tragedie care a luat mii de vieti si care a zdruncinat o lume intreaga. Sunt astazi tineri care privesc chipurile parintilor doar in poze, sunt frati si mame indurerate, sunt suflete sfasiate de dor si greutate. Le doresc liniste, alinare si putere tuturor celor care au pierdut pe cineva drag in astfel de nenorociri. Este un moment pe care nu avem voie sa il uitam, asa cum nu avem voie sa inchidem ochii in fata violentei extreme, a actelor criminale, a celei mai josnice forme de lasitate. Avem cu totii datoria… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

