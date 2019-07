Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat miercuri seara, referitor la violențele de pe 10 august 2018, din Piața Victoriei, ca in momentul in care unii protestatari au incercat sa intre in cladirea guvernului, asta seamana cu o lovitura de stat.

- "In momentul in care se forțeaza intrarea in Guvernul Romaniei, eu cred ca acest lucru seamana cu o lovitura de stat. Eu știu un lucru, ca au incercat sa intre in cladirea Guvernului. Uitați-va in orice stat membru al UE, daca cineva ar incerca sa intre in Guvern, cum ați cataloga acest lucru? In…

- ​La scurt timp dupa ce a anunțat oficial remanierea lui Carmen Dan, Viorica Dancila a scris pe Facebook ca ea i-a cerut demisia ministrului de Interne, aceasta fiind „o decizie corecta, menita sa faca dreptate și sa restabileasca încrederea oamenilor în guvern”. Premierul…

- Vineri seara, Viorica Dancila a avut o intervenție telefonica in cadrul emisiunii „Exces de putere” de la Antena 3. La un moment dat, Oana Zamfir i-a adresat urmatoarea intrebare: „A fost o speculație, doamna prim-ministru, ca maine veți candida cu mandatul de premier pe masa și, daca veți…

- Judecatorii ICCJ sunt asteptati sa dea verdictul in dosarul in care actualul secretar general al Guvernului, Toni Grebla, e acuzat de trafic de influenta si de constituirea unui grup infractional organizat, informeaza Antena3. Acesta a fost gasit nevinovat in prima instanta, insa procurorii DNA au…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, așteapta ca prefectul din Bacau sa se sesizeze în cazul cimitirului internațional Valea Uzului. El spune ca autoritațile locale din Darmanești au construit cruci pentru eroii români fara a avea avize și autorizații, „aspecte care țin de zona penala”,…