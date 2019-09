Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Partidului Social Democrat profita de weekend pentru a face negocieri, susține Romania TV. Ar mai fi nevoie de mai puțin de zece voturi pentru ca Guvernul sa primeasca votul de incredere in Parlament, mai precizeaza sursa citata. Analistul politic Bogdan Chirieac a fost intrebat,…

- "Nu este un atac. Doamna prim-ministru merge in continuare pe tipul de mesaj pozitiv. Are si multe realizari, in ciuda propagandei. Nu este un atac, mai degraba domnul Iohannis a atacat-o pe doamna Dancila, uitand ca e femeie si insinuand ca unii lideri politici nu merg la scoala. Nu, atac impotriva…

- "Miza este una singura, prezidentialele. Cum se calibreaza fiecare ca sa prinda potul cel mare, este problema fiecaruia. Dar eu constat o greseala majora a lui Dan Barna, pe care in aceasta vara il vedeam deja presedintele Romaniei. Acum nu mai stiu. Adica sa ru aiba la intrebarea 'in cazul in care…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat duminica la Romania TV ca in locul lui Klaus Iohannis ar ajuta-o pe Viorica Dancila sa intre in turul 2 la alegerile prezidențiale. „Poate fi un tur 2 in care daca intra Dancila castiga Iohannis. Dar daca intra Barna sau Paleologu, Iohannis poate sa piarda…

- Dupa ce USR-PLUS și-a anunțat candidatul propriu la prezidențiale in persoana lui Dan Barna, europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, in direct la Romania TV, ca președintele Klaus Iohannis va caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale cu peste 35%. „Va intra pe locul intai…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan și analistul politic Bogdan Chirieac au avut duminica, la Romania TV, un schimb de replici legat de alegerile prezidențiale.Chirieac a zis ca Dan Barna e pe locul 1, Viorica Dancila e pe locul 2 și Klaus Iohannis e pe locul 3. Rareș Bogdan i-a propus lui…

- Traian Basescu a comentat, la Romania TV, situația care ar urma sa aiba loc in scurt timp, mai exact la alegerile prezidențiale din acest an. El a facut referire la șansele pe care Klaus Iohannis le are de a mai sta la Cotroceni pentru inca un mandat. „Marea problema este cu cine intra. Klaus Iohannis…

- ”Eu cred ca doamna Dancila va candida la funcția de președinte al Romaniei. Clar. Și eu cred ca doamna Dancila va intra in turul doi. Eu asta va spun. Și cred ca va intra cu Barna și Cioloș”, a declarat Bogdan Chirieac in direct la Romania TV.