Stiri pe aceeasi tema

- ”Am avut ședința de guvern. Mi s-a spus de aceasta reuniune, de intalnirea colegilor, dar am avut ședința de guvern și nu am putut sa particip”, a spus Viorica Dancila, motivand faptul ca nu a participat la ședința unor lideri social-democrați care a avut loc in biroul președintelui Camerei Deputaților,…

- Viorica Dancila a declarat ca va face remanierea Guvernului in Parlament dupa moțiunea de cenzura, despre care a spus ca nu va fi adoptata joi de Parlament. Premierul a adaugat ca nu știe ce va face Klaus Iohannis privind numirea miniștrilor interimari, chiar daca exista decizia CCR. Intrebata daca…

- Viorica Dancila exclude orice posibilitate a unei colaborari cu PRO Romania. "Nu pot sa fac acest lucru, sunt un om care sunt foarte corect si onest. Am avut discutii cu domnul Ponta, domnul Ponta pe toti i-a mintit, toti cei din jurul dumnealui, si sunt convinsa ca si cei care au plecat la PRO Romania",…

- Primarul general Gabriela Firea, lider al PSD Bucuresti, a declarat luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National al Partidului Social Democrat, ca membrii acestuia au votat in unanimitate pentru un guvern mai suplu. "Toata lumea vrea restructurare: din 29 de ministere sa fie 20", a spus ea.…

- "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentata atunci cand trece o motiune de cenzura, pentru ca s-ar putea ca dintre ministrii pe care eu ii propun, unii sa nu fie de acord cu aceste…

- Viorica Dancila a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta Comitetului Executiv de la Mamaia, ca, daca remanierea nu trece prin Parlament, acest lucru nu presupune schimbarea Executivului. "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Acest lucru nu…

- ”Liviu Dragnea a inregistrat un apel la o acțiune in care da in judecata PSD. Ați fost inștiințata de aceasta acțiune in instanța facuta de fostul președinte al PSD?” a fost intrebata Viorica Dancila. Premierul a raspuns: ”Nu știu inca de aceasta acțiune pe care a intreprins-o dumnealui,…

- Viorica Dancila, prim ministru si presedinte al Partidului Social Democrat, a fost desemnata astazi, candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale, in cadrul Congresului extraordinar al formatiunii. Cei prezenti au votat in unanimitate pentru desemnarea Vioricai Dancila, votul fiind exprimat prin ridicarea…