- Sedinta de Guvern pentru votul in strainatate si salariile bugetarilor din ministerele ramase fara miniștri, dupa ieșirea ALDE de la guvernare Guvernul se reuneste in sedinta la ora 10:00, pe agenda fiind prelungirea termenului de inregistrare a cetatenilor romani care doresc sa voteze din strainatate…

- Conducerea PSD ar putea supune la vot, luni, scenariul iesirii partidului de la guvernare, au declarat pentru Libertatea surse din interiorul formatiunii. De altfel, mai multi lideri din PSD si-au exprimat aceast dorinta, dupa esecul de la europarlamentare, printre cei care au initiat aceasta varianta…

- PSD se reunește de urgența, luni, intr-o ședința de urgenta a Comitetului Executiv National, incepand cu ora 17.00, la Palatul Victoria. Convocarea CEx vine in contextul deciziei ALDE de iesire de la guvernare, dupa ultima discutie purtata de liderii coalitiei luni dimineata.Potrivit unor…

- Liderii PSD s-au reunit, luni seara, in sedinta Comitetului Executiv. La sosire, Viorica Dancila nu a facut declaratii. In fata sediului partidului din Baneasa, unde are loc sedinta, se afla cativa protestatari care au un banner negru pe care scrie: „Voi le-ati ucis!”La sosirea Vioricai Dancila,…

- Viorica Dancila vrea sa propuna in CSAT marți formarea unui grup de lucru interinstituțional care sa aiba ca scop gandirea unui plan de masuri urgente pentru eficientizarea timpilor de raspuns in situații critice la nivelul intregului aparat de stat.Citește și: CLEPSIDRA MORȚII Ce s-a intamplat…

- Presedintele PSD Viorica Dancila le-a transmis, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, celor din partid, ca este important ca PSD sa se decida cat mai repede daca va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale. Potrivit unor surse din partid, presedintele PSD le-a spus colegilor ca amanarea…

- „Vreau sa fac o precizare. Imi respect foarte mult colegii, colegele, deputații și senatorii din Parlament, intotdeauna am susținut ca trebuie ca Parlamentul sa fie o instituție respectata. Nu mi-aș fi permis niciodata sa sfidez pe cineva din Parlament, dar nu am fost miercuri pentru ca nu am discutat…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului Romaniei din 20 iunie 2019I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de cooperare intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Moldova in domeniul prevenirii…