"Cei care stau in spatele acestor dezinformari ne fac rau, ignorand ceea ce Guvernul a facut pana acum, masurile care au adus o creștere economica de 7%. S-a vorbit mult in ultimul timp despre Justiție, despre lupta anticorupție, iar cei care intocmesc rapoartele in cadrul MCV au ignorat efectele protocolalelor secrete intre SRI și instituțiile din Justiție.

S-au produs anumite incalcari ale drepturilor omului. Milioane de romani monitorizati de SRI, solutii judecatoresti viciate, dosare in intocmite pe baza unor probe falsificate (...)

Justiția trebuie sa garanteze respectarea…