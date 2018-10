Stiri pe aceeasi tema

- Cooperarea dintre Romania si Republica Turcia se situeaza la un nivel foarte ridicat, fiind caracterizata de incredere, de sustinere reciproca, bazata pe interese si valori comune, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila in cadrul declaratiilor comune sustinute la Ankara alaturi de presedintele turc,…

- In cadrul vizitei oficiale pe care o desfașoara astazi, 15 octombrie, la Ankara, prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu Rifat Hisarciklioglu, președintele Uniunii camerelor de comerț, industrie și burselor din Turcia. Premierul roman a salutat cooperarea economica dinamica…

- ”Voi incepe astazi o vizita in Republica Turcia și-n Golful Persic, in Emiratele Unite Arabe și-n Kuweit, state cu potențial de dezvoltare a relațiilor economice cu Romania. Promovarea investițiilor și oportunitaților de afaceri reprezinta prioritatea Guvernului in acest moment. Ma vor insoți mai…

