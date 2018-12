Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: 10.03 - Parada militara de la Arcul de Triumf a inceput, la eveniment asistand mii de oameni. In tribuna oficiala sunt presedintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, fostii presedinti…

- ”Sa fim romani uniti” si ”sa fim mandri ca suntem romani”, sunt mesajele premierului Dancila, spunand ca sunt o suta de motive pentru unitate si mandrie. Ea a spus ca adreseaza ”un mesaj de pace si unitate” tuturor romanilor. ”Eu cred in consens, in echilibru si in coperare. vedem cu…

- Mesaj de ultima ora al premierului Viorica Dancila pentru președintele Klaus Iohannis."Din pacate, constatam cu toții ca domnul pre;edinte Iohannis face tot posibilul sa blocheze activitatea guvernului. Consider ca astfel de acțiuni politice nu iși au loc mai ales in aceasta perioada in care…

- Viorica Dancila a decis sa ii raspunda președintelui Klaus Iohannis, dupa ce acesta a spus ca premierul nu lupta pentru Romania: ”tara arde si doamna prim-ministru se ascunde in Arabia”.La Antena 3, marți seara, Dancila a declarat ca prin ceea ce face, Iohannis ”deservește interesul național”…

- Primul ministru a anunțat vineri, in debutul ședinței de guvern, continuarea programului "Masa calda", intr-o formula imbunatațita, pentru copii din ciclul primar. "Printr-o ordonanța de urgența, majoram cu 40% valoarea pachetului alimentar zilnic de care beneficiaza fiecare copil, de la 7 lei la 10…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca liberalii sustin reluarea dezbaterilor pe legile justitiei. "Partidul National Liberal a prezentat presedintelui Romaniei mandatul pe care l-am primit ca delegatie, (...) care este un mandat…

- Marți, in Romania, este Ziua Naționala de Comemorare a Victimelor Holocaustului, stabilita prin lege, in 2004. In timp ce președintele Klaus Iohannis ii va decora pe 14 dintre supraviețuitorii Holocaustului, premierul Viorica Dancila a depus o coroana la Memorialul Holocaustului din București.

- Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara ca ar exista un plan ca Guvernul sa fie dat jos pana la 1 ianuarie, deoarece preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania va zadarnici ulterior un astfel de scenariu. "Da, categoric da (exista un plan ca guvernul…