- Premierul Dancila a avut joi o intrevedere cu Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, ministru de stat pentru afaceri economice si comerciale al EAU, presedintele Companiei Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)."Discutiile au vizat identificarea celor mai potrivite modalitati de consolidare a relatiei…

- Declaratia comuna privind stabilirea unui parteneriat economic strategic intre Guvernele Romaniei si Emiratelor Arabe Unite a fost adoptata in cadrul vizitei de lucru efectuate de prim-ministrul Viorica Dancila in EAU, se arata intr-un comunicat al Executivului transmis, joi, AGERPRES. Conform sursei…

- Guvernele Romaniei și Emiratelor Arabe Unite au adoptat pe 17 octombrie "Declarația comuna privind stabilirea unui parteneriat economic strategic intre Guvernul Romaniei și Guvernul Emiratelor Arabe Unite". Documentul a fost semnat cu ocazia premierului Viorica Dancila in Emiratele Arabe Unite.

- In cadrul vizitei de lucru efectuate de catre prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, in Emiratele Arabe Unite, cele doua parti, romana si emirateza, au agreat instituirea unui cadru mai strans si mai activ de colaborare si coordonare la nivel guvernamental si astfel au convenit ridicarea nivelului…

- Guvernele Romaniei si Emiratelor Arabe Unite au incheiat, in cadrul vizitei de lucru a premierului Viorica Dancila in acest stat, un parteneriat strategic economic care ofera oportunitati de cooperare, prin dezvoltarea de initiative comune pentru ambele parti, anunta Executivul.

- Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Daniel Dumitru Botanoiu, se afla in Emiratele Arabe Unite, in contextul vizitei de lucru conduse de catre premierul Viorica Dancila, in perioada 16-19 octombrie 2018. Aflat in delegație pentru promovarea proiectelor comune, astazi,…

- Agricultura, extinderea portului Constanța, construcția de centre logistice sau industria IT sunt domeniile in care oficialii romani aflați in Emiratele Arabe Unite le-au propus investitorilor locali sa participe.Secretarul de stat in Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Daniel Dumitru…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut astazi o intrevedere cu Sultan Ahmed Bin Sulayem, președintele Dubai Ports, Vami și Zona Libera și președintele Autoritații Maritime a orașului Dubai, in cadrul vizitei de lucru pe care oficialul roman o efectueaza in Emiratele Arabe Unite. Premierul roman a subliniat…