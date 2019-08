Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anunțat, vineri, ca a decis sa o demita pe Ecaterina Andronescu din funcția de ministru al Educației, dupa ce aceasta a afirmat ca ea a invațat de acasa sa nu se urce intr-o mașina cu un strain, propunandu-l pe Daniel Breaz, actual ministru al Culturii, sa preia interimatul, ...

- Ecaterina Andronescu se afla pe lista ministrilor care ar fi fost oricum remaniati. Declaratia scandaloasa despre copiii care stau la ocazii doar i-a grabit sfarsitul ministerial. De altfel, premierul Viorica Dancila a incercat s-o demita pe Ecaterina Andronescu la pachet cu Carmen Dan, insa nu a gasit…

- Daniel Osmanovici declarase, dupa mai bine de doua saptamani in care sistemul informatic al instituției nu funcționa, ca "oamenii mor oricum, cu sau fara sistem".Viorica Dancila a cerut, joi, demiterea purtatorului de cuvant al CASMB dar si a directorului institutiei dupa ce Daniel Osmanovici.…

- ”Singura cu șanse e primarul Capitalei, doamna Firea”, a declarat Stanescu. Paul Stanescu a mai afirmat, pentru Mediafax, ca nu crede in șansele Vioricai Dancila: ”Nu, nu cred in aceasta varianta. Niciunul dintre cei anunțați nu cred ca e bun. Singura care ar avea șanse e doamna primar de…

- "Declarația doamnei prim-ministru Viorica Dancila despre rolul președintelui Iohannis in timpul Președinției romane a UE este obraznica și nu reflecta deloc realitatea. Tot ce s-a obținut la nivel ministerial in timpul Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene s-a obținut datorita…

- Nunta de lux in randul artistilor, unde nasi au fost Maria Dragomiroiu si sotul ei, Bebe Mihu. La petrecerea data in cinstea mirilor au fost invitati cei mai talentati artisti din showbiz: de la Vali Vijelie si Nicu Palerul, la Irina Loghin si Mirabela Dauer.

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca PSD ar trebui sa vorbeasca in continuare despre abuzurile petrecute in justiție. Declarația lui Ștefanescu vine in contextul in care Dancila a anunțat public ca PSD nu va mai discuta despre justiție.Citește și: Viorica Dancila,…

- Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a rabufnit dupa ce Dancila a spus ca nu știe nimic despre „statul paralel”, pentru ca ea a fost plecata din țara 9 ani de zile.„Viorica Dancila, noul lider PSD: "Eu nu am vorbit de Statul Paralel! Eu nu vreau sa fac o REFERIRE REFERITOARE la acest aspect! Nu vreau…