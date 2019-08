Viorica Dăncilă, decizie privind sistemul naţional de management privind dizabilitatea "Va fi realizata o platforma nationala care sa gestioneze dosarele tuturor persoanelor adulte si ale copiilor cu dizabilitati sau ale celor care sunt la prima evaluare privind obtinerea certificatului de incadrare. Prin intermediul acestui sistem, cetatenii vor putea transmite solicitari catre institutiile cu atributii in domeniu, online, fara a mai fi necesara prezenta fizica la sediul acestora. De asemenea, va fi creata o evidenta clara a situatiei dosarelor persoanelor adulte cu dizabilitati, a centrelor rezidentiale si nerezidentiale, precum si a asistentilor personali si a insotitorilor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții Societații de Transport Public Timișoara confirma anunțul primarului Nicolae Robu și spun ca vor inaugura din 15 august serviciul de transport pentru persoane cu dizabilitați locomotorii. Nu se știe exact de ce se așteapta atat, pentru ca oficialii STPT au facut public și regulamentul…

- Activitați de socializare și petrecere a timpului liber Saptamana trecuta a fost o saptamana plina de activitați de petrecere a timpului liber și de socializare pentru persoanele beneficiare ale serviciilor oferite in cadrul centrelor rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilitați…

- Direcția Generala pentru Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea a semnat contractul de finantare pentru proiectul „Infrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitați in orașul Odobești, județul Vrancea“. Proiectul este finanțat prin Programul Operational Regional…

- Multi participanti la trafic, in cautarea locurilor de parcare, uita sau neglijeaza semnul destinat persoanelor cu handicap, inscriptionat pe asfalt, si isi parcheaza autovehiculul in aceste zone. SPP istul care a condus masina cu care a venit Viorica Dancila, prim ministrul Romaniei, la conferinta…

- ”Președintele Autoritatii Naționale a Persoanelor cu Dizabilitați (ANPD), din coordonarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, domnul Adrian Vlad Chiotan a semnat astazi, 11 iulie 2019, impreuna cu doamna Roxana Manzatu, ministrul Fondurilor Europene și domnul Alexandru Petrescu, ministrul Comunicațiilor…

- Dosarele persoanelor cu dizabilitati vor putea fi inregistrate si urmarite online printr-o platforma nationala centralizata, dezvoltata cu fonduri europene, dupa semnarea contractului de finantare pentru proiectul „Sistem National de Management privind Dizabilitatea”. Valoarea proiectului depaseste…

- Viorica Dancila a anunțat, marți, ca Guvernul va iniția programe pentru depistarea precoce a cancerului și pentru monitorizarea persoanelor care sufera de aceasta boala. Premierul a vorbit și despre finanțarea celor trei spitale regionale, precizand ca pana la finalul anului va fi semnat contractul,…

- "Am trimis un mesaj catre ambasada SUA sa discutam. Ambasadorul Klem (Hans Klemm n.r) a fost de acord. Am avut o discutie telefonica cu el si m-a asigurat de toata colaborarea lui pentru a verifica starea copilului, sa vedem ca este in regula si sa transmitem opiniei publice tot ce trebuie pentru…