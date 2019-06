Viorica Dăncilă, decizie cu privire la alagerile prezidențiale "Nu (candidez la prezidentiale – n.r.). Eu cred ca nu mai trebuie sa avem aceasta opinie ca seful partidului trebuie sa fie candidatul la prezidentiale. Pot sa ii fiu alaturi, pot sa organizez partidul. Eu cred ca nu trebuie sa mai mergem in aceeasi logica. Candidatul trebuie sa se bucure de popularitate. De aceea am vrut acest Congres mai devreme pentru ca toate eforturile noastre sa fie axate pe candidatul la prezidentiale", a precizat Viorica Dancila, la Marius Tuca Show. De asemenea, premierul a facut precizari și cu privire la persoana care ar putea candida din partea PSD. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

