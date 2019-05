Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila arata, in mesajul transmis de Ziua Europei, ca Romania va fi in continuare un sustinator al proiectului european fondat pe convergenta, coeziune, solidaritate si dezvoltare durabila, iar tara noastra isi doreste o Uniune Europeana puternica, in care toate statele membre…

- Mesajul prim-ministrului Viorica Dancila de Ziua Europei, 9 mai Ziua Europei o sarbatorim anul acesta cu gandul la viitorul Uniunii Europene, al carui profil se contureaza in dezbaterile gazduite de Romania chiar astazi, ca detinatoare a Presedintiei Consiliului UE. Uniunea Europeana este un proiect…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall a participat joi, 2 mai 2019, la prima ediție a Forumului de afaceri la nivel inalt UE-SUA in domeniul energiei, care a avut loc la Bruxelles. La reuniune au participat lideri politici europeni și americani, precum Rick Perry, Secretarul Energiei al SUA, Gordon Sondland,…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, George Ciamba, a sustinut marti, 2 aprilie 2019, un discurs in incheierea lucrarilor Conferintei interparlamentare privind viitorul Uniunii Europene, organizata de Comisia speciala comuna pentru coordonarea activitatilor parlamentare necesare pregatirii Presedintiei…

- Calin Popescu Tariceanu l-a acuzat pe președintele Klaus Iohannis ca ar fi axat pe defaimarea și denigrarea Romaniei și a susținut ca a fost la Bruxelles unde ar fi fost felicitat pentru modul in care Bucureșitul exercita președinția Consiliului UE. „Toți parlamentarrii noștri vor merge la Bruxelles…

- La Craiova s-a deschis astazi Forumul Industriei Auto 2019. Reuniunea prezidata de premierul Viorica Dancila va aborda teme precum mobilitatea durabila, conducerea automata si conectata, electromobilitatea, implementarea recomandarilor GEAR 2030. La Forum sunt așteptați peste 300 de participanți din…

- Alesii locali sociali-democrati din Ilfov i-au promis presedintelui PSD, prin vocea unui reprezentant al PSD Voluntari, Dan Leasa, ca vor castiga la urmatoarele alegeri locale Consiliul Judetean, dar i-au cerut lui Liviu Dragnea sa promita ca va castiga, la randul sau, alegerile prezidentiale.Presedintele…

- "Presedintele spunea in urma cu cateva luni ca Romania nu este pregatita pentru exercitarea Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. Realitatea a dovedit insa ca Romania inregistreaza rezultate remarcabile in mandatul pe care-l detine, activitatea echipei noastre fiind apreciata de partenerii…