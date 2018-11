Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila afirma, intr-un mesaj transmis cu ocazia sarbatoririi zilei Sfantului Apostol Andrei, ca acest moment este unul in care se intalnesc si se impletesc, simbolic, unitatea spirituala crestina si unitatea statala romaneasca. "Ziua Sfantului Apostol Andrei, cel Intai Chemat,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca nu a fost prezenta la ceremonia de sfințire a Catedralei Neamului pentru ca a fost plecata din București. Edilul mai spune ca „nu va pleca nimeni cu Catedrala din București” și ca va ramane a bucureștenilor.„Am fost plecata din București,…

- Marți, 20 noiembrie, la ora 16.00, vor fi montate 78 de placuțe comemorative in 78 de localitați ale județului Alba și nu numai. Placuțele sunt inscripționate cu numele reprezentanților la Marea Adunare Naționala din fiecare localitate, așa cum era teritoriul administrativ din 1918, unitatea ce nu mai…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un comunicat prin care iși exprima compasiunea și transmite condoleanțe famiilor celor care și-au pierdut viața dupa incendiul din Clubul Colectiv. De asemenea, ea le transmite raniților "putere și sanatate". Reacția sa vine la cateva ore dupa ce, la Parlament, a…

- Coaliția pentru Familie a strans cele trei milioane de semnaturi ce au dus la organizarea referendumului pentru familie. Scopul era ca familia sa fie definita in Constituție ca formata in baza casatoriei intre barbat și femeie, nu intre soți, așa cum e acum notat in Constituție. In urma cu…

- Premierul Viorica Dancila a evitat un raspuns transant cand a fost intrebata de ziaristi daca va da OUG pentru anularea protocoalelor SRI, asa cum i-a cerut Liviu Dragnea. "Pentru a porni de la un moment T zero trebuie sa avem desecretizarea...

