Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), premierul Viorica Dancila, a declarat, miercuri seara, ca in cazul in care remanierea Guvernului va fi respinsa in Parlament, Guvernul nu va cadea, procedura fiind reluata cu o noua propunere de remaniere. "Sa presupunem ca presedintele nu respecta decizia Curtii Constitutionale. Opozitia va depune motiune. Este un instrument al opozitiei pe care are dreptul sa il foloseasca. Nu pot sa acuz opozitia ca depune motiune. Este dreptul opozitiei. Nu va trece motiunea, vom veni cu remanierea in Parlament. Daca remanierea trece, atunci vom avea cabinetul…