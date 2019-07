Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a declarat joi ca ”daca partidul imi va cere sa candidez la prezidențiale, voi accepta ce spune partidul. Daca nu exista o alta opțiune care sa ne duca in turul 2 și sa caștigam, nu voi da inapoi”. "Nu vreau sa creada ca sunt un om laș. Daca partidul imi va cere acest lucru,…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmeaza sa fie inclusi in sondaje, iar candidatul la alegerile prezidentiale…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a anuntat vineri ca pe lista candidatilor la alegerile prezidentiale de anul viitor sunt mai multe nume din partid, liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, dar si un candidat independent. Ei urmează să fie incluşi în sondaje, iar candidatul la alegerile…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, se intalneste azi cu Comitetul Executiv Judetean din Braila, Galati si Tulcea, in trei intalniri separate. Alaturi de premier participa presedintele executiv al PSD Eugen Teodorovici si secretarul general al PSD Mihai Fifor.

- "Alegerile prezidentiale sunt o prioritate pentru noi. Daca la alegerile europarlamentare am avut un rezultat care a nemultumit partidul, daca la alegerile europarlamentare am vazut ca nu am reusit efectiv sa castigam increderea membrilor, simpatizantilor, a cetatenilor inseamna ca undeva s-a gresit.…

- Președintele interimar PSD, Viorica Dancila, a anunțat, vineri, ca partidul va veni cu candidatul pentru alegerile prezidențiale, care sa fie validat fie la sfarșitul lunii iulie sau inceputul lunii august, dar pana pe 11 august, cand incepe strangerea de semnaturi."Alegerile prezidențiale…

- Presedintele interimar al social-democratilor Viorica Dancila a anuntat ca se vor face sondaje pentru toti social-democratii care si-au anuntat intentia de a candida la alegerile prezidentiale, adaugand ca in final va fie aleasa cea mai buna optiune.

- Președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, a spus ca in cadrul Congresului PSD din 29 iunie se va alege un nou președinte al PSD, iar candidatul la prezidențiale va fi ales in toamna, dupa ce vor fi efectuate sondajele.”Intr-un partid este normal sa nu avem același punct de vedere. Faptul…