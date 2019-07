Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca in cazul in care acuzatiile la adresa Laurei Codruta Kovesi se vor adeveri dupa o eventuala numire a acesteia la sefia Parchetului European, imaginea Romaniei va fi afectata. "Mi-as dori ca doamna Laura Codruta Kovesi sa nu aiba nicio problema.…

- Viorica Dancila nu o susține pe Laura Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European, din cauza problemelor pe care fosta șefa a DNA le are cu justiția.Dancila ii cere lui Kovesi sa iși rezolve situația din justiție, pentru ca in cazul in care va fi gasita vinovata,…

- ”Modul in care au fost gestionate problemele Casei Naționale a Asigurarilor de Sanatate este inacceptabil. De asemenea, este intolerabila atitudinea disprețuitoare fața de pacienți și medici, a celor responsabili sa explice oamenilor de ce sistemul informatic nu funcționeaza, dar și sa gaseasca soluții…

- Razvan Vulcanescu a fost demis dupa scandalul de la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate! El va ramane totuși in instituție in calitate de vicepreședinte, anunța Romania TV, care citeaza surse avizate.Premierul Viorica Dancila a anuntat ca marti, 23 iulie, il va demite pe presedintele Casei…

- Schimbarea de poziție a Bulgariei care a decis sa o susțina pe Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetului European, deși inițial s-a opus candidaturii, a venit dupa negocierile pe care președintele Klaus Iohannis, dar și lideri PNL, intre care Ludovic Orban care a avut o deplasare in țara vecina,…

- Daniel Osmanovici și-a dat demisia din funcția de purtator de cuvant al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Decizia sa vine la doar o zi dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut demiterea lui. Fost prezentator TV, Daniel Osmanovici a starnit controverse, dupa ce a declarat ca „oamenii…

- Europarlamentarul PLUS Dragos Tudorache a declarat ca spera ca semnalul de sustinere a Laurei Codruta Kovesi pentru sefia Parchetului European dat de catre Franta sa duca la o schimbare de pozitie politica pentru statele pro candidatul francez, transmite Agerpres. Intrebat duminica, intr-o conferinta…

- Cristian Tudor Popescu a lansat sambata intrebarea daca Laura Codruța Kovesi a fost „data afara” de la DNA la Bruxelles.„Prin vocea președintelui Macron, Franța se raliaza Germaniei in susținerea Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European. Cu doar ceva mai…