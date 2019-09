Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala reactioneaza la sesizarea depusa de premierul Viorica Dancila impotriva presedintelui Klaus Iohannis. CCR anunta ca a stabilit ca pana la 11 septembrie partile sa isi exprime punctul de vedere. Termenul pentru sedinta de judecata se stabileste ulterior.Președintele PSD…

- Sesizarea anunțata de premierul Viorica Dancila, in care reclama un conflict intre Guvern și președintele Klaus Iohannis, generat de blocarea propunerilor de numire a miniștrilor interimari, a fost inregistrata la Curtea Constituționala, au declarat surse politice, pentru MEDIAFAX. „Sesizarea a fost…

- "Astept ca domnul presedinte sa vina cu o decizie care sa arate ca vrea o Romanie normal, o Romanie in care si guvernul functioneaza asa cum ar trebui" a declarat, miercuri, premierul Viorica Dancila. Intrebata daca va mai trimite la Curtea Constitutionala sesizarea cu privire la refuzul presedintelui…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, la Mioveni, ca asteapta ca presedintele Klaus Iohannis sa vina cu o decizie in ceea ce priveste numirea ministrilor interimari si motivarea respingerii remanierii, ea acuzandu-l pe seful statului ca a blocat activitarea Executivului. Viorica Dancila a spus ca…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, ca Guvernul nu a putut prelungi termenul de inscriere la vot al romanilor din Diaspora, deoarece președintele Klaus Iohannis blocheaza activitatea Executivului, refuzand sa numeasca miniștrii interimari, potrivit Mediafax.„Trebuia sa avem ședința de…

- "Nu am mai discutat cu domnul presedinte, astept sa vad ce are de spus despre aceste interimate. Am depus sesizarea la CCR, daca dansul va accepta interimatele atunci o parte din ea nu va mai avea fundament, dar noi am vorbit si despre refuzarea celor cinci propuneri pentru ministri PSD, fara motivare.…

- PNL nu va depune rapid motiune de cenzura, ci va astepta mai intai ca Viorica Dancila sa vina in Parlament pentru votul de restructurare a Guvernului. Insa Dancila va trage de timp pana la startul campaniei electorale, cand PNL va avea interesul sa se mobilizeze pentru Klaus Iohannis, nu sa tranteasca…

- Traian Basescu a criticat miercuri seara decizia președintelui Klaus Iohannis de a nu remania Guvernul condus de Viorica Dancila, precizand ca acesta și-a depașit atribuțiile."Klaus Iohannis a impins lucrurile mai departe decat trebuia. Deoarece s-a schimbat structura Guvernului, cei 3 miniștri…