Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a subliniat, in cadrul unei intrevederi pe care a avut-o cu ministrul delegat pentru afaceri europene al Frantei, Nathalie Loiseau, demersurile ce vizeaza actualizarea Foii de Parcurs a Declaratiei de Parteneriat Strategic. Potrivit unui comunicat al Guvernului, in cadrul convorbirilor…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, intr-o intalnire informala cu presa, ca isi doreste ca Romania sa aiba o aeronava oficiala pentru deplasarile externe ale demnitarilor tarii noastre. Ea a precizat ca va initia discutii cu ministrul Transporturilor si al Apararii despre posibilitatea deblocarii…

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici si consilierul pe probleme economice al premierului Darius Valcov au prezentat principalele masuri pe care le-a adoptat Guvernul in sedinta extraordinara de vineri. Pe langa clarificari, cei doi nu au ratat ocazia de a lansa atacuri la cele mai mari companii din…

- "Cu siguranta, arata foarte bine bugetul dansilor. Nu am la mine informatia finala, dar stiu ca, daca nu ma insel, au cerut colegii de la Administratia Prezidentiala aproximativ 10 milioane (...) la a doua rectificare, cred ca am alocat undeva sase, sase spre sapte, daca nu ma insel. Nu am exact…

- Potrivit Executivului, la eveniment vor participa prim-ministrul Viorica Dancila, membrii Guvernului Romaniei, presedintele PE, Antonio Tajani, secretarul general al PE, Klaus Welle, si liderii celor 9 grupuri politice din PE. La inceputul sedintei de Guvern din 15 noiembrie, prim-ministrul Dancila…

- Intalnirea Conferintei Presedintilor din Parlamentul European cu Guvernul Romaniei, in perspectiva preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, va avea loc miercuri, la Palatul Victoria. Potrivit Executivului, la eveniment vor participa prim-ministrul Viorica Dancila, membrii Guvernului Romaniei,…

- In urma cu doi ani (octombrie 2016), PSD lansa sloganul „Indraznește sa crezi in Romania” și ii invita pe romani sa creada in programul lor de guvernare. Au caștigat alegerile parlamentare cu un scor zdrobitor, dar programul cu care social-democrații au caștigat alegerile pare ca le-a dat batai mari…

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, la Palatul Victoria, pe Olta Xhacka, ministrul apararii din Republica Albania, care efectueaza o vizita oficiala in Romania, in perioada 30 31 octombrie 2018.Intalnirea a constituit un bun prilej pentru a reafirma deschiderea Romaniei pentru aprofundarea…