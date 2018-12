Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va susține o declarație de presa, dupa ce, miercuri, s-a intalnit, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, si cu membrii

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, si cu...

- Premierul Viorica Dancila are miecuri, la Bruxelles, o întâlnire decisiva cu cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și cu Colegiului Comisarilor, în fața carora trebuie sa arate cum sta România cu pregatirile

- Premierul Viorica Dancila se intalneste, miercuri, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu secretarul general al Consiliului Uniunii Europene, Jeppe Tranholm-Mikkelsen, si cu membrii Colegiului Comisarilor.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a solicitat Romaniei un „armistitiu” intre partidele politice. Prim-ministrul a precizat ca nu a discutat despre punctele unui asemenea pact intre partide cu liderul PSD, Liviu Dragnea.

- Premierul Viorica Dancila susține la intalnirile cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker și prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i s-a reiterat nevoia de unitate politica interna și o mai buna relație cu președintele Klaus Iohannis, in așa fel incat la Bruxelles,…

- „Avem noutați despre dezbaterea privind situația din Romania care va avea loc in Parlamentul European: dezbaterea in plen va avea loc in prima sesiune plenara din luna octombrie (1-4 octombrie). Parlamentul European va adopta o rezoluție despre situația din Romania in cea de-a doua sesiune plenara din…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca nu a discutat pâna acum cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dupa ce Gabriela Firea a spus ca a cerut demisia ministrului de Interne dupa semnalele primite de la Bruxelles prin comisarul Corina Cretu,