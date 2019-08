Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, jurnalistii de la Stiri Suceava scriu ca Viorica Dancila, insotita chiar de ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si suita din PSD se deplaseaza la intalnirile de partid in Moldova cu elicopterul privat, fiind vazuti decoland joi dupa amiaza de pe Aeroportul "Stefan cel Mare" Suceava catre…

- Mega Image a deschis in prima parte a anului 33 de magazine atat pe piete in care compania este deja prezenta, cat si in noi teritorii din tara, iar in a doua jumatate a anului va continua strategia de expansiune in acelasi ritm, au declarat reprezentantii companiei. "Am început acest an în…

- Asociatiile pro-autostrada s-au reunit ieri impreuna cu reprezentantii partidelor de opozitie, in urma anuntului facut de premierul candidat la Presedintie, Viorica Dancila, privind ceea ce ei au numit abandonarea proiectului A8 de catre guvernul de la Bucuresti. „Impreuna pentru A8", „Moldova vrea…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a afirmat, intr-o postare pe Facebook, ca alianța anunțata de catre liderii USR și PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, propun romanilor reintoarcerea ”Guvernului 0”, sintagma prin care se refera la cabinetul tehnocrat condus de catre Cioloș. ”Barna ne ofera, din…

- Romania va ramane cel mai sincer susținator al eforturilor Rep. Moldova in parcursul sau european. Declarația a fost facuta de prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, dupa o intrevedere pe care a avut-o la București cu prim-ministrul de la Chișinau, Maia Sandu.

- Procurorul general SUA: Declaratie privind lupta anti-coruptie in Romania Procurorul general al Statelor Unite, William Barr si presedintele României, Klaus Iohannis. Foto: justice.gov Procurorul general al Statelor Unite, William Barr, îsi exprima speranta ca România va reveni…

- Romania nu se afla in situatia activarii articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene, a declarat miercuri comisarul responsabil pentru justitie, Vera Jourova, prezenta la Palatul Parlamentului, in vederea participarii la reuniunea ministeriala UE-SUA a ministrilor justitiei si afacerilor interne, transmite…