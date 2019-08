Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a criticat sambata lipsa de reactie a presedintelui Klaus Iohannis in soldatului care a lesinat la Ziua Marinei, apreciind ca aceasta atitudine reprezinta "o...

- Iohannis le-a precizat jurnalistilor, in discutia informala de marti, ca exista chestiuni foarte importante privind relatia Romania-SUA care trebuiau reiterate – atat parteneriatul strategic, cat si relatia economica, relatiile privind politica energetica, dar si sumele alocate apararii, adica celebra…

- ”S-a trasat strategia de campanie. Discursul cu principii și linii generale poate fi oricand rostit de oricine, general valabile. Pe deasupra, Klaus Iohannis a lansat un atac foarte dur la PSD. Astfel, a spulberat orice speculație despre o pretinsa ințelegere cu Viorica Dancila și s-a așezat in fruntea…

- Donald Trump il primeste pe Klaus Iohannis la Casa Alba, pe 20 august Presedintele SUA, Donald Trump, îl va primi pe presedintele României, Klaus Iohannis, la Casa Alba, pe 20 august, anunta marti într-un comunicat presedintia americana. Cei doi lideri vor discuta despre…

- Donald Trump a acuzat marti Google - fara sa prezinte probe in acest sens - ca gigantul in domeniul tehnologiei a depus eforturi sa-i murdareasca campania electorala in 2016 si a avertizat ca-l va supraveghea ”foarte indeaproape” in perspectiva alegerilor prezidentiale din 2020, relateaza news.ro.Citește…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi, inaintea plecarii sale catre Osaka, unde are loc summit-ul G20, ca nu dorește sa le comunice jurnaliștilor acreditați la Casa Alba subiectele pe care le va aborda in cadrul discuțiilor cu omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit CNN citat…

- Donald Trump si-a continuat lupta cu presa critica la adresa lui in cadrul lansarii campaniei pentru realegerea la Casa Alba. Vizat de o scandare jignitoare a suporterilor presedintelui american prezenti in Amway Center din Orlando, statul Florida, postul de televiziune CNN a intrerupt transmisia si…

- Presedintele american Donald Trump a spus ca are in vedere impunerea de sanctiuni care ar viza gazoductul ruso-german Nord Stream 2 din Rusia spre Europa, avertizand ca Germania ar putea deveni un "ostatic" al Moscovei, relateaza miercuri dpa."Analizam aceasta problema", a spus Trump la Casa…