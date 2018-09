Stiri pe aceeasi tema

- Surse citate de Euractiv.com arata ca nu a fost deloc o intalnire linistita, ba din contra. Mai multi eurodeputati socialisti au ridicat tonul in aceasta sedinta si au aratat ca prin sustinerea pe care PSD o acorda referendumului pentru familie se distanteaza de linia unui partid socialist si progresist.…

- Premierul Viorica Dancila a mers la Bruxelles și s-a intalnit cu liderii socialiștilor din Parlamentul European, o intalnire care ar fi trebuit sa fie una relaxata, dat fiind faptul ca sunt parte a aceleiași familii politice.Citește și: Victorie URIAȘA pentru Klaus Iohannis, la Curtea Constituționala:…

- Premierul Viorica Dancila va pleca in aceasta seara la Bruxelles pentru o discutie informala cu grupul socialistilor europeni, in contextul in care va fi audiata saptamana viitoare in Parlamentul European pe tema respectarii statului de drept in Romania. De asemenea, ministrul Afacerilor Europene, Victor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca premierul Viorica Dancila va participa, cel mai probabil, in cursul acestei saptamani, la o dezbatere la Bruxelles a grupului socialistilor europeni, inainte de audierea in Parlamentul European pe tema violentelor din 10 august. Intrebat…

- Viorica Dancila e pregatita sa mearga in Parlamentul European la dezbaterea despre situatia din Romania. Ideea dezbaterii a venit de la Grupul Verzilor dupa protestele din 10 august, insa discutiile ar putea viza si modificarile legislative din justitie.

- Șeful delegației PSD din Parlamentul European, Dan Nica, a transmis, miercuri, ca &"în mod cert&" grupul socialiștilor europeni &"nu va apleca urechea&" la afirmațiile europarlamentarului Catalin Ivan care intenționeaza

- Europarlamentarul Catalin Ivan a anunțat, marți, ca va depune in toamna la grupul socialist din Parlamentul European o solicitare de excludere a PSD din randurile socialiștilor europeni, cerere insoțita de un dosar privind „acțiunile acestui grup infracțional pus in apararea corupților", scrie Mediafax.„Dupa…