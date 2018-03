Stiri pe aceeasi tema

- Partidul National Liberal condamna inca o data ,,modul brutal si complet lipsit de diplomatie prin care alianta PSD-ALDE-UDMR incearca sa ingenuncheze justitia”, blocand total dezbaterea in Parlament a legilor modificate pe repede inainte in ,,Comisia Iordache”, afirma presedintele organizatiei judetene…

- Premierul Viorica Dancila cere clarificari de la președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in contextul difuzarii unei scrisorii ”atribuite” Comisiei Europene care ar fi fost transmisa autoritaților romane pe 10 octombrie 2012. Documentul structurat pe 21 de puncte ar fi inclus cererile CE…

- Omul politic buzoian Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei, in prezent deputat al Partidului National Liberal, a declarat, marti, ca legile justitiei adoptate in plenul Camerei Deputatilor pot destabiliza functionarea sistemului judiciar, afirmand ca exista riscul ca dupa scaderea pragului de…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, i-a cerut marti presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider PSD, sa ii „permita” premierului Viorica Dancila sa se prezinte in Parlament la dezbaterea „Ora Guvernului", pentru a le spune romanilor „ce se intampla cu tara".

- Biroul permanent al Camerei Deputatilor a amanat, marti, luarea unei decizii in privinta solicitarii PNL de convocare a premierului Viorica Dancila in plen, la „Ora prim-ministrului", pana cand liberalii vor veni cu o "tema precisa".

- Liberalii solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la 'Ora Guvernului', pentru explicatii privind "derapajele din economie", "blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele…

- PNL o cheama pe Viorica Dancila in Parlament; Șefa Executivului va da explicații privind scaderea puterii de cumparare a romanilor și situația fondurilor europene, a anunțat, luni, la Parlament, președintele PNL Ludovic Orban. PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene,…

- PNL solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la \'Ora Guvernului\', pentru explicatii privind „derapajele din economie", „blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele…

- "Am hotarat ca Partidul National Liberal sa convoace pe premierul Viorica Vasilica Dancila in cadrul procedurii 'Ora Guvernului', la Camera Deputatilor, prin intermediul grupului PNL. Principalele teme pentru care convocam premierul Dancila sa dea seama tin de derapajele din economie, de scaderea…

- Presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu anunta ca Partidul National Liberal va depune o motiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu.

- Liberalii solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la 'Ora Guvernului', pentru explicatii privind "derapajele din economie", "blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele…

- „Suntem foarte aproape de momentul in care majoritatea va vota in comisii niste legi, asa cum au fost facute ele de la bun inceput, n-as putea spune ca mai proaste decat au fost votate in prima faza, dar la fel de neinspirate, plus ca si lipsa de credibilitate creste, pentru ca exista acest argument…

- Discuții contradictorii in Parlament referitor la Marșul Unirii cu care va avea loc pe data de 27 martie. Partidul Socialiștilor a cerut audierea in Legislativ a directorului SIS, șefului Procuraturii Generale și a Ministrului Afacerilor Interne. Inițiativa a adus discuții polemice, dar și acuzații…

- Solicitarea PNL de sesizare a Comisiei de la Venetia pe tema legilor justitiei, in urma vizitei prim-vicepresedintelui Comisiei Europene Frans Timmermans, a starnit contre si ironii in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor. Stenograma sedintei din 7 martie contine replici spumoase intre Liviu Dragnea…

- Deputatul USR Iulian Bulai a depus, marți, in Parlament, o inițiativa de modificare a Legii Adopției care vizeaza scaderea timpului pe care un copil il petrece in sistemul de protecție, prin facilitarea intregului proces de adopție. Prin proiect se propune deschiderea adopțiilor internaționale și menținerea…

- Premierul Viorica Dancila vine cu explicatii neasteptate cu privire la absenta fostilor presedinti ai PSD de la congresul din acest weekend. Intrebata de ce nu au fost invitati fosti lideri precum Ion Iliescu sau Adrian Nastase, Dancila sustine ca a fost doar..."o scapare".Citeste si: Gabriela…

- Liderii coalitiei cer retragerea proiectului de lege privind statutul juridic al Casei Regale a Romaniei Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu si presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, retrag din circuitul legislativ proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat miercuri ca Guvernul va face o serie de amendamente la OUG 91/2017 pentru modificarea si completarea legii salarizarii, aflata in dezbatere in Parlament, afirmand ca vor fi si majorari salariale pentru anumite categorii de bugetari, informeaza agerpres.ro…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- Liviu Dragnea reactioneaza nervos la declaratiilor oficialilor europeni care solicita o explicatie cu privire la solicitarea de revocare a sefei DNA."Sa dau eu explicații? Dar nu aș putea sa fiu eu arestat, ca sa inchidem subiectul? De ce sa dau eu explicații?", a afirmat presedintele PSD.…

- Zile libere 2018: Proiectul de lege prin care Vinerea Mare devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza a primit, marti, raport favorabil de la Comisia de munca a Camerei Deputatilor. Initiativa urmeaza sa intre miercuri pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor. Senatul a adoptat deja…

- ZILE LIBERE 2018. Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, un raport favorabil pentru propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare.

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a venit, luni, in Parlament, pentru a da explicatii despre salariile polistilor. Intre PSD si PNL a inceput o disputa dupa ce seful Comisiei de aparare din Camera, Dorel Caprar, le-a reprosat colegilor sai ca nu merg pe teren sa vada situatia politistilor. Replica…

- Dupa ce in presa a aparut o schița a raportului Comisiei de ancheta a ANRE, Iulian Iancu, liderul corpului parlamentar cere sa fie luate masuri pentru a rezolva situația. Solicitarea a fost adresata Biroului permanent al Camerei Deputaților, avand in vedere natura confidențiala a datelor din raport.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, se va intalni pe 1 martie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si cu membrii Comisiei speciale pentru legile Justitiei. "Pe 1 martie, domnul Timmermans (prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans -…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va merge, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile cu tema „Ministerul Afacerilor Interne – intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”, la solicitarea PNL. Dezbaterile din Camera…

- Carmen Dan, ministrul Afacerilor Interne se va prezenta, astazi, in plenul Camerei Deputatilor, la ”Ora Guvernului”. Solicitarea a fost adresata de grupul parlamentar PNL, menționeaza Agerpres. “Avem o problematica larga in relatia cu Ministerul de Interne, care este unul dintre ...

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan , se va afla luni in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile politice cu tema „Ministerul Afacerilor Interne – intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”. Solicitarea a fost facuta pe 13 februarie de catre grupului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, se va afla luni în plenul Camerei Deputatilor, unde va participa la dezbaterile politice cu tema "Ministerul Afacerilor Interne - între demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va merge, luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterile cu tema "Ministerul Afacerilor Interne - intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”, la solicitarea PNL.Dezbaterile din Camera Deputatilor…

- Violul ar putea fi considerat o crima și pedepsit cu inchisoare pe viața. Proiectul de lege, semnat de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru, a fost depus in Parlament, la Senat, in calitate de prima Camera sesizata. Inițiatorul afirma ca actuala legislație, care prevede un maxim de pedeapsa de 18…

- Astazi in Parlament a fost discutata moțiunea impotriva ministrului Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici.Andrian Candu a propus respingerea fara drept de apel a moțiunii inaintate de fracțiunea PSRM.

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a avut, marti, o intrevedere care a durat aproximativ o ora, la Parlament, cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Intalnirea s-a desfasurat in biroul presedintelui Camerei Deputatilor. A participat si vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor…

- Nu exista nicio statistica din care sa reiasa ca ar fi scazut salariile a doua milioane de romani, a declarat, luni, Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea motiunii simple depuse de Partidul National Liberal, aceasta precizand ca cifra este aberanta.…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, depusa de Partidul National Liberal, va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor.Votul va fi dat miercuri, dupa cum a decis Biroul permanent al Camerei. In motiunea intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei…

- Motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, depusa de Partidul National Liberal, va fi dezbatuta luni in plenul Camerei Deputatilor. Votul va fi dat miercuri, dupa cum a decis Biroul permanent al Camerei. In motiunea intitulata "Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si…

- Camera a adoptat proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE. Proiectul asigura aplicarea eficienta a masurilor coerente in ceea ce priveste acordarea de ajutoare din partea UE pentru furnizarea si distributia…

- Odata cu inceperea noii sesiuni parlamentare social-democratii au facut si modificari in componenta echipei care-i reprezinta in Biroul Permanent. Potrivit presei centrale, numele lui Marcel Ciolacu era vehiculat ca fiind noul secretar al Camerei Deputatilor, insa postul i-a revenit Ioanei Bran. Marcel…

- "In ceea ce priveste prezenta, exista in continuare nemultumirea care persista din sesiunea trecuta ca multi colegi de-ai nostri s-au obisnuit sa nu vina la vot. Eu le-am spus si colegilor mei din Senat, si colegilor din Camera, n-o fac deloc cu rautate, am cerut celor care lucreaza la grupul parlamentar…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca saluta decizia premierului si a membrilor Cabinetului de a renunta la Serviciul de Protectie si Paza (SPP). El a spus ca nu a fost o decizie politica, și ca el, personal, a renunțat la protecția SPP și merge cu mașina partidului.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat la Parlament ca saluta decizia luata de Guvernul Dancila de a renunta la serviciile SPP. "Am vazut o decizie importanta a membrilor cabinetului si a premierului. (...) Eu nu am SPP de cand am venit la Camera, merg cu masina partidului, dar asta nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin „politici imprudente si masuri hazardate” si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si ca va solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor economice.…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600. "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600, alaturi de presedintele ANAF, Mirela Calugareanu.

- ”Mafia este tarnspartinica (Legea 29 din 2018 ). Dupa ce au rupt oficial cardasia cu PSD-ul prin spargerea monstruosului USL, liberalii nu mai prididesc tipand demagogic in apararea justitiei. Uita ca urlau din toti rarunchii si cu ochii bulbucati, cu glasuri cand mai baritonale cand mai pitigaiate,…

- Potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale. Pe 29 decembrie 2017, premierul Mihai Tudose declara ca Guvernul va da un aviz negativ proiectului de lege privind…

- Le-au luat cu forta banii si le-au cerut explicatii pentru fiecare banut cheltuit. Vorbim de femeile, victime ale violentei economice in familie. In 2017, Inpectoratul General al Politiei a inregistrat doua astfel de cazuri.

- Camera Deputatilor este la un pas de votul unui proiect de lege prin care personalul de specialitate al Autoritatii Electorale Permanente (AEP) ar urma sa aiba dreptul la pensie de serviciu, la fel ca alesii din Parlamentul Romaniei. „Noi, acum patru ani de zile, am spus dreptate pana la capat, o…

- Deputatul PSD are mai multe propuneri privind Legea 286/2009 și 135/2010. El face propuneri pentru inchisoare la domiciliu pentru unele categorii de persoane (peste 60 de ani, cu pedeapsa pana-n 3 ani sau pentru cei cu boli incurabile), scade pedepsele pentru dare și luare de mita, crește pragul…