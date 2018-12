Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a transmis, vineri, in urma unor acuzatii referitore la constituirea completurilor de 3 judecatori in materie penala, ca acestea s-au stabilit, pentru anul 2018, prin hotarare a Colegiului de conducere, la propunerea presedintelui Sectiei penale. Instanta suprema…

- Grupul parlamentar al Uniunii Salvati Romania a solicitat premierului Viorica Dancila o audienta in regim de urgenta pentru a discuta despre planul Guvernului de a modifica prin ordonanta de urgenta Codul penal si Codul de procedura penala. "Juristii grupului USR au realizat o analiza asupra modificarilor…

- Viorica Dancila a facut precizari cu privire la o eventuala ordonanta de urgenta pe tema codurilor penale. "A fost o astfel de discutie in cadrul CExN. In unanimitate s-a hotarat ca in cazul articolelor declarate constitutionale sa vedem posibilitatea de a le include intr-o ordonanta de urgenta.…

- „Romania e in grafic pentru preluarea presedintiei Consiliului UE si orice declaratie care aduce o urma de indoiala face rau Romaniei. Suntem in linie dreapta, am nominalizat o persoana cu experienta, va fi sprijinita de multi experti si care poate conduce la o presedintie de succes pentru Romania.…

- Biroul permanent va inainta apoi cererea Comisiei juridice in vederea formularii unui punct de vedere, care va fi transmis plenului, cel in masura sa incuviinteze sau nu solicitarea, a confirmat social-democratul Claudiu Manda pentru Agerpres. Directia Nationala Anticoruptie sustine ca presedintele…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca remanierea guvernamentala este modul prin care liderul PSD, Liviu Dragnea, ”da spaga” celor care i-au salvat scaunul de presedinte al partidului, numindu-i in functie la ministere si ca primul remaniat ar trebui sa fie premierul, Viorica Dancila.

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, considera ca remanierea guvernului trebuie sa inceapa cu premierul Viorica Dancila, precizand ca aceasta este „marioneta a lui Dragnea care executa comenzile care i se dau si nu intelege ce face si gravitatea actelor pe care le semneaza”.

- Procurorii DIICOT au primit indicații de la Cotroceni pentru a clasa dosarul de Inalta Tradare deschis dupa plangerea depusa de liderul PNL Ludovic Orban pe numele premierului Viorica Dancila. Este acuzația pe care o face jurnalistul Ion Cristoiu."Ce indicații politice au primit de la Cotroceni…