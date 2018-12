Viorica Dancila a sustinut ca nu a vazut pana in prezent un proiect de ordonanța de urgența pentru amnistie și grațiere, insa condiția pentru a accepta un astfel de act normativ este ca Tudorel Toader sa iși puna semnatura pe actul normativ. Premierul a mai precizat ca va analiza bine o astfel de ordonanța, explicand ca de cand se afla in fruntea Guvernului au fost momente in care a refuzat adoptarea unor ordonanțe sau hotarari de guvern.