Viorica Dancila: Comisia Europeana trebuie informata corect si la timp si cred ca acest lucru va duce la rezultate pozitive in ceea ce priveste guvernarea

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca isi doreste "o dinamizare" a relatiilor dintre Guvern si Comisia Europeana, care trebuie "informata corect si la timp". "Am aceasta certitudine ca noi, ca si Guvern, trebuie sa punem accent pe dimensiunea europeana. Asta inseamna o dinamizare a relatiilor…

- Premierul Viorica Dancila a avut o prima intervenție televizata dupa instalarea la Palatul Victoria. Mai exact, in direct prin telefon la Romania TV, cand in studio se afla Liviu Dragnea, prim-ministrul Dancila a vorbit despre relația cu președintele Iohannis.

- In opinia sa, este o dovada a faptului ca acestia sunt manipulati pentru a da impresia de instabilitate si de prezentare a Romaniei ca o tara neguvernabila. „Dezamagiti de faptul ca majoritatea parlamentara nu a putut fi rasturnata, pentru aducerea la guvernare a celor care ii platesc din greu pentru…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat miercuri, in conferinta de presa comuna cu presedintele Klaus Iohannis, ca daca legile Justitiei vor ramane asa cum au iesit din Parlament, fara a tine de cont de deciziile CCR, „discutiile despre MCV si despre Schengen se vor pune in alti…

- Seful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, miercuri, intr-o conferinta comuna cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ca este "foarte bine informat" in privinta chestiunilor legate de statul de drept si ca are "un dialog civilizat" cu Executivul de la Bucuresti. El a raspuns…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat marti, la finalul unei întâlniri cu comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu, ca îsi doreste „cresterea dimensiunii europene” a guvernarii. „Îmi doresc foarte mult cresterea dimensiunii europene…

- Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor si al PSD, si Calin Popescu Tariceanu, presedintele Senatului si al ALDE, afirma, intr-o scrisoare comuna adresata oficialilor Comisiei Europene, ca sunt ingrijorati cu privire la "modul incorect" in care aceasta a fost informata "in…

- Comisia Europeana le-a raspuns lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, dupa ce au acuzat-o ca e informata incorect in ceea ce privește modificarea legilor justiției și a Codurilor penale.„Comisia a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania li evoluția discuțiilor asupra acestor…

- Europarlamentarul Monica Macovei afirma ca PSD, ALDE si UDMR pun in pericol situatia Romaniei in Uniunea Europeana si cere oprirea modificarilor la codurile penale. "Opriti modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateti din UE! Romanii trebuie sa mai indure o rusine din cauza lui…

- Eurodeputata Monica Macovei critica in termeni duri demersurile legislative din domeniul justiției ale Coaliției PSD-ALDE-UDMR și solicita oprirea modificarilor la codul penal și codul de procedura penala.„Opriți modificarile la codurile penale! Altfel, ne scoateți din UE! Romanii trebuie…

- Declarație comuna a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din Romania Declarație comuna a președintelui Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui Frans Timmermans privind evoluțiile recente din Romania Urmarim cu ingrijorare evoluțiile…

- Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza sa discute ”ultimele evolutii privind situatia din Romania„. Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, va sustina o alocutiune pe acest tema. Pe data de…

- Comisia Europeana urmeaza sa discute la reuniunea sa de miercuri de la Bruxelles despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania", conform ordinii de zi a sedintei disponibile pe site-ul...

- Iata mesajul lui Bogdan Despescu La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra și sa conduc Poliția Romana. A fost o perioada grea, dar frumoasa, cu foarte multe provocari…

- Lucian Buzdugan, administratorul Agricost, una dintre cele mai mari ferme de cultura mare din Romania, avertizeaza ca subventiile fermierilor ar putea sa scada odata cu iesirea Marii Britanii din UE, cand unul dintre cei mai mari contribuitori la bugetul UE paraseste comunitatea europeana. …

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, nu sustine proiectul de modificare a ordinului privind programul…

- "Anul acesta este ceva mai cald de Boboteaza. In noaptea de 5 spre 6 ianuarie, vom avea chiar si temperaturi pozitive, doar in estul Transilvaniei vor fi -5 grade C, ceea ce este mult spre deosebire de alti ani. Noaptea urmatoare temperaturile minime vor fi un pic mai scazute, intre -2 si -7 grade,…

- Premierul Mihai Tudose afirma ca România va adera la zona euro când va fi pregatita si ca se lucreaza la acest dosar. "Tinta pentru zona euro este permanenta, se lucreaza la acest lucru, numai ca anumite zone din România pot sa se integreze - cu ghilimelele de rigoare…

- Moartea Regelui Mihai este cel mai important eveniment al anului 2017, arata un sondaj IRES. Modificarile aduse legilor justiției și scandalul OUG 13 sunt considerate cele mai importante evenimente politice ale anului 2017. La intrebarea deschisa „Care a fost evenimentul politic major al anului 2017?”,…

- Pretul fara taxe al carburantilor in Romania a continuat sa fie si in acest an mai mare decat media la nivelul Uniunii Europene, in timp ce taxele aplicate de stat sunt printre cele mai mici din spatiul comunitar, dupa cum reiese din informatiile centralizate de Comisia Europeana. Astfel, ultimul număr…

- Primarul Iasiului, Mihai Chirica, considera ca Romania se afla intr-o situatie mai rea decat Polonia, mentionand in acest sens ca 'nu te poti duce la lupta cu bocanci cu talpi de carton' si ca 'nu poti bate cu pumnul in masa la Comisia Europeana cand tu esti descaltat', transmite Agerpres.

- Reactia MAE dupa scrisoarea ambasadorilor: Nicio initiativa nu este adoptata in lipsa unor dezbateri Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta, vineri, ca a luat nota de pozitia exprimata de cele sapte ambasade referitor la evolutiile din domeniul justitiei, precizand ca nicio initiativa cu impact…

- Toti romanii asteptau acest anunt care parea ca nu mai vine. Ei bine, ministrul de Interne, Carmen Dan a anuntat ca aderarea noastra la spațiul de libera circulație va fi facut, in sfarșit. Carmen Dan a aratat ca Romania merita sa adere la Schengen avand in vedere modul corect de punere in aplicare…

- Comisia Europeana a decis, potrivit unui comunicat de presa citat de Hotnews, sa trimita Bulgaria, Luxemburg, Romania si Spania in fata Curtii de Justitie a UE pentru faptul ca nu au notificat la timp transpunerea integrala in legislatia nationala a ...

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Romaniei o scrisoare de punere in intarziere din cauza deficiențelor in aplicarea normelor UE de instituire a spațiului feroviar unic european (2012/34/UE), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. Scrisoarea de punere în…

- Suspans, adrenalina, situații limita și emoție imposibil de gasit pana acum, la televizor! Șapte cupluri de vedete isi vor testa limitele in Asia Express, cel mai dur reality show facut pana acum in Romania, un show pe bune, cu aventura pura, 100%. Un show pentru care vedetele s-au pregatit, nu gluma!

- Polonia risca sa piarda miliarde din fondurile europene in cazul in care va fi gasita vinovata de incalcarea regulilor statului de drept si va fi introdus un mecanism special, scrie presa poloneza. Daca informatiile furnizate pe surse din randul diplomatiei se vor adeveri, si Romania ar risca sa fie…

- Majoritatea romanilor considera ca Presedintia romana a Consiliului UE este un moment foarte important, potrivit unui sondaj prezentat de Comisia Europeana, luni, intr-o conferinta de presa la care a participat ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu.Conform unui comunicat…

- In conditiile in care Romania si Bulgaria au implinit, la 1 ianuarie 2017, 10 ani de cand sunt state membre ale UE, Comisia Europeana a vrut sa afle "cum percep acest lucru cetatenii celor doua tari". Un sondaj a aratat ca romanii raman extrem de increzatori in UE, insa nu si in aderarea la zona euro…

- "Impresia mea, in momentul de fata, este ca legislatia permite dezvoltarea intreprinderilor mai degraba mari, dar omoara birocratic buna parte din intreprinderile mici si mijlocii. In ziua de astazi este foarte dificil sa fii antreprenor in Romania. Acest lucru nu este normal. Daca vrem sa avem o…

- Romania nu a respectat cerinta Comisiei din iunie, care i-a cerut sa ajusteze ritmul nominal de crestere a cheltuielilor guvernamentale primare, astfel incat sa nu depaseasca 3,3% in 2017, corespunzator unei ajustari structurale anuale de 0,5% din PIB, cheltuieli care acum sunt si mai mari.

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii Consiliului din luna iunie și, in consecința, propune Consiliului European sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate țarii pentru a-și corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare…

- Consiliul Concurentei a demarat o analiza, la sesizarea Ministerului Agriculturii, pentru a determina cauzele scumpirii accelerate a alimentelor in aceasta luna. Unul dintre posibilele motive ar putea fi cresterea deficitului bugetar, care duce la majorarea importurilor si pune presiune pe…

- Romania a iesit din cursa pentru relocarea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA) de la Londra la Bucuresti, ca urmare a BREXIT-ului, in urma unui vot acordat astazi de Comisia Europeana, potrivit „Financial Times“.

- Șeful PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Herculane, unde va avea loc sedinta Comitetului Executiv al partidului, ca nu crede ca Mecanismul de Cooperare si Verificare se va ridica vreodata. „In permanenta sunt ingrijorari, mereu e ceva la noi, nu cred ca acest MCV se va ridica vreodata, in perioada…

- Comisia Europeana invita Romania sa indeplineasca toate recomandarile si anunta ca, spre sfarsitul lui 2018, va publica un nou raport de evaluare, se arata la finalul documentului facut public miercuri, care insista asupra necesitatii consultarii Comisiei de la Venetia in cazul numirii procurorilor…

- Concluziile raportului MCV nu pot fi calificate ca pozitive, in condițiile in care niciunul dintre obiective nu a fost considerat ca fiind indeplinit in mod satisfacator, potrivit unui comunicat al CSM, transmis miercuri AGERPRES. * UPDATE Comisia Europeana a publicat raportul privind progresele…

- Comisia Europeana a publicat raportul privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de Cooperare si Verificare, anuntand ca s-au facut progrese in domenii precum verificarea conflictelor de interese, dar sunt mentionate si provocari la adresa independentei Justitiei.

- Comisia Europeana considera ca, in ansamblu, Romania a realizat progrese semnificative in ceea ce privește obiectivul referitor la cadrul de integritate și Agenția Naționala de Integritate, arata executivul european in cel mai recent raport al sau privind indeplinirea angajamentelor asumate in contextul…

- Cum se efectueaza corect virajul la stanga, intr-o intersecție. Mulți șoferi nu știu sau nu vor sa efectueze corect un viraj la stanga, intr-o intersecție. Și, dupa ce ca incurca circulația și pot provoca accidente, risca și sa fie sancționați contravențional cu amenda cuprinsa intre 2 și 3 puncte amenda…

- Este foarte important ca toate masurile fiscale sa aiba in spate un studiu minutios de impact, iar scopul lor ar trebui sa fie reducerea graduala a deficitelor bugetare, a declarat Alejandro Hajdenberg, reprezentantul FMI pentru Romania si Bulgaria. "Politica fiscala trebuie sa aiba ca scop…

- Premierul Mihai Tudose a declarat printr o postare pe pagina sa de Facebook ca masurile fiscale adoptate miercuri de Guvern sunt sustenabile si vor produce efecte pozitive pentru Romania, inclusiv pensii mai mari. El a mai vorbit si despre evolutia economiei si despre cresterea salariilor si pensiilor."Comisia…

- Bancile din Romania sunt cu un pas in urma celor din Vestul Europei si in urma altor tari din Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste implementarea noii directive privind serviciile...

- Președintele chinez Xi Jinping a declarat miercuri ca așteapta rezultate 'pozitive și importante' de la vizita omologului sau american Donald Trump la Beijing, informeaza agenția Xinhua, preluata de AFP. Cei doi lideri urmeaza sa discute joi asupra programului nuclear al Coreei de Nord —…