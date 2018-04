Stiri pe aceeasi tema

- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar a fost trimisa presedintelui la promulgare in 17 februarie 2018, iar Klaus Iohannis a sesizat CCR in 8 martie. Presedintele Klaus Iohannis arata, in sesizarea transmisa CCR, ca legea…

- Legile justitiei aduc, din nou, Romania in centrul atentiei comunitatii europene. Grupul de State Impotriva Corupției (GRECO) anunța ca a adoptat un nou raport ad-hoc privind reformele justiției din Romania și solicita autoritatilor din tara noastra sa vina cu explicații, in scris, in fața Consiliului…

- Premierul Viorica Dancila a fost convocata, in data de 3 aprilie, in Parlament pentru a da explicații despre modul in care sunt cheltuiți banii romanilor. In cadrul “Orei prim-ministrului”, Dancila va da explicații pe aceasta tema la cererea...

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, anunta saptamana trecuta ca liberalii i-au cerut presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, printr-o scrisoare, sa ii permita premierului Viorica Dancila sa vina la tribuna Parlamentului si sa le spuna romanilor unde sunt banii din cresterea economica,…

- Biroul Permanent al Camerei Deputatilor a decis, luni, ca premierul Viorica Dancila sa vina martea viitoare in plenul Parlamentului, la „Ora premierului”, dupa ce PNL a solicitat ca aceasta sa vina si sa le spuna romanilor unde sunt banii din cresterea economica, „ce se intampla cu tara” si „incotro…

- Liberalii nu vor face parte din delegatia parlamentara care va reprezenta Republica Moldova la sedinta solemna de la Bucuresti, din data de 27 martie, cand este marcat centenarul unirii. Motivul ar fi ca delegatia este condusa de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu, lucru pe care PL il considera…

- Vicepresedintele PSD Paul Stanescu a declarat luni, inaintea sedintei Biroului Permanent National al PSD, ca referendumul privind modificarea Constitutiei astfel incat familia sa fie definita ca uniunea liber consimtita intre un barbat si o femeie ar urma sa aiba loc in mai. „Cel mai…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, pe articole legile justitiei, reexaminate in Parlament ca urmare a Deciziilor CCR, urmand ca acestea sa ajunga la vot final, graba cu care au fost adoptate fiind criticata de opozitie. Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- Deputatii grupului USR au declansat, marți, un protest spontan in sala de plen a Camerei Deputatilor.Au tricouri cu mesajul „fara penali” și protesteaza la tribuna fața de modificarile aduse la legile justiției.

- Liberalii solicita convocarea premierului Viorica Dancila la Parlament, la 'Ora Guvernului', pentru explicatii privind "derapajele din economie", "blocajul marilor proiecte de investitii in infrastructura de transport", situatia din sanatate si absorbtia fondurilor europene, a anuntat luni presedintele…

- Presedintele Comisiei de cultura din Camera Deputatilor, liberalul Gigel Stirbu anunta ca Partidul National Liberal va depune o motiune simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu.

- Deputatul USR Iulian Bulai a anuntat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea motiunii simple impotriva ministrului Culturii, George Ivascu. Bulai a enumerat motivele pentru care a fost initiata motiunea, printre care refuzul acestuia de patru ori de a veni in fata Comisiei de cultura,…

- Directorul general interimar al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea, a fost invitata, in 20 martie, la comisia de cultura a Camerei Deputatilor pentru a da explicatii in legatura cu difuzarea pe postul national de televiziune a interviului realizat cu Sebastian Ghita. "Stimata…

- * Presedintele Comisiei de cultura a Camerei Deputatilor, Gigel Stirbu (PNL), le-a cerut, in plen, social-democratilor sa ia in calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii, George Ivascu, anuntand ca, in caz contrar, liberalii vor initia o motiune simpla impotriva acestuia.…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, ii solicita din nou presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa ceara un punct de vedere din partea Comisiei de la Venetia inainte de a se relua dezbaterile pe legile justitiei, dupa ce acestea se vor intoarce in Parlament ca urmare a deciziilor Curtii…

- Moțiunea simpla ”Educati Romania, nu o pesedizati!” va fi dezbatuta, luni, in plenul Camerei Deputaților, votul final urmand sa fie dat miercuri. Liberalii solicita demiterea ministrului Valentin Popa. Liberalii ii reproșeaza ministrului intarzierile la plata salariillor și lipsa banilor care poate…

- Alesii din Comisia de ancheta a ANRE vor fi audiati de colegii lor din Comisia juridica a Camerei Deputatilor, dupa ce Iulian iancu, sef al comisiei de ancheta, a cerut acest lucru. Motivul: unii membri ai acestei structuri ar fi dat presei un raport preliminar care nu ar fi trebuit facut public.

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat joi, la Bucuresti, ca a discutat cu oficialii romani intensificarea legaturilor, mesajul sau fiind acela ca Romania sa alerge in directia corecta, pe ultima suta de metri pentru ridicarea Mecanismului de Coordonare si Verificare.…

- 'Sa dau eu explicatii? Dar nu as putea sa fiu arestat pentru orice demers? Dar de ce sa dau explicatii?', a raspuns Dragnea, miercuri, la Parlament, intrebat daca va da explicatii, in intalnirea de joi, cu privire la cererea de revocare a sefei DNA. Potrivit lui Dragnea, oficialii europeni…

- Comisia de munca a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport favorabil proiectului de lege prin care Vinerea Mare devine zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Propunerea legislativa a fost initiata de un grup de 42 de senatori si deputati din intreg spectrul politic si a fost adoptata de Senat,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, va fi prezenta, luni, la sedinta Camerei Deputatilor, pentru a da explicatii despre situatia politistilor romani si despre „femeile neprotejate impotriva violentei“.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, la finalul Biroului permanent national al partidului, ca se asteapta ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, sa nu se faca de ras cu privire la decizia pe care o va lua in legatura cu DNA. Intrebat ce asteptari are de la ministrul Justitiei, el a raspuns:…

- La momentul de fata, al treilea om in stat si inaltul oficial american discuta, in biroul lui Liviu Dragnea, de la Camera Deputatilor. Ambasadorul american a venit, asadar, la Parlament, pentru o noua intrevedere cu liderul PSD si, totodata, al Camerei Deputatilor. Inca nu se cunosc detalii cu privire…

- PSD se reunește in forul de conducere, pentru a finaliza evaluarea secretarilor de stat din Guvernul Dancila. Reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD va avea loc la sediul central al partidului, incepand cu ora 16.00. Tot atunci se așteapta o poziție oficiala a partidului in urma scandalului…

- Liberalii afirma in motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale” ca se impune demiterea ministrului Muncii ca urmare a „incompetentei de care a dat dovada”. „Se impune demiterea doamnei Lia Olguta Vasilescu avand in vedere incompetenta…

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raețchi, a anunțat ca ministrul de Interne, Carmen Dan, va fi chemata in Parlament la “Ora ministrului”, argumentand ca MAI este unul dintre cele mai prost manageriate ministere."In urma discutiei cu colegii, am decis invitarea doamnei…

- Deputatul PNL Marilen Pirtea a anuntat luni ca liberalii vor depune saptamana viitoare la Camera Deputatilor o motiune simpla impotriva ministrului Educatiei, Valentin Popa. "Astazi, in sedinta Biroului Executiv al PNL, s-a luat decizia prin vot ca saptamana viitoare, in Camera Deputatilor,…

- Liberalii au depus luni motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”. In paralel, reprezentanții PNL spun ca vor prezenta numeroși fluturași de salarii ai bugetarilor care s-au trezit cu lefurile taiate de la inceputul…

- Impartirea functiilor de conducere din Senat si Camera Deputatilor a dus la aparitia criticilor in interiorul PNL, mai multi liberali fiind nemultumiti de modul cum Ludovic Orban si apropiatii sai au ales repartizarea „dregatoriilor“.

- Dupa mai multe ore de audieri a miniștrilor desemați, Camera Deputaților și Senatul Romaniei s-a intrunit in ședința comuna. Premierul desemnat, Viorica Dancila, prezinta programul de guvernare.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, duminica, la Parlament, ca Sevil Shhaideh nu va reveni in Guvern, iar in privința fostului premier Mihai Tudose nu s-a stabilit inca daca va primi sau nu vreo funcție in conducerea Camerei Deputatilor.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, are o discutie cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, inainte de audierea din Comisia Economica a Senatului, in care va da explicatii in legatura cu Formularul 600. "D-le ministru Misa, D-na presedinte ANAF, Mirela Calugareanu, STOPATI DE URGENTA EFECTELE…

- Pentru a doua zi consecutiv, Ionut Misa are discutii cu seful PSD, Liviu Dragnea, la Parlament. De aceasta data, ministrul Finantelor sta de vorba cu Dragnea – in biroul acestuia de la Camera Deputatilor – inainte ca Misa sa ajunga in Senat. Demnitarul aflat in fruntea Ministerului Finantelor a fost…

- Liberalul Ovidiu Raetchi, vicepresedintele Comisiei de aparare din Camera Deputatilor, anunta ca va propune ca modul în care jandarmiii au actionat în timpul protestelor de strada din ultima perioada sa fie analizat în comisiile