Premierul Viorica Dancila a anunțat, joi, in timpul ședinței de Guvern, ca a cerut ministrului Justiției sa vina cu propuneri de modificare a legislației in așa fel incat rapirea sa fie mai bine definita, iar eliberarea condiționata sa fie interzisa pentru cazurile grave. Viorica Dancila a precizat ca „la Ministerul Justiției a fost elaborata o analiza a legislației penale in cazul infracțiunilor grave și foarte grave”. Va fi realizat un pachet cu propuneri de modificare și completare a legislației privind mai multe aspecte: interzicerea posibilitații de eliberare condiționata pentru infracțiuni…