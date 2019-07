Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a cerut demisia șefului Poliției Romane, Ioan Buda, dupa neregulile constatate in cazul crimei din Caracal. „E o tragedie cumplita care pe mine m-a marcat profund. E imperativ sa se faca lumina in acest caz, iar cei care au greșit sa plateasca. Vreau sa cer demisia șefului Poliției Romane,…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat vineri seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, demisia sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, si a prefectului judetului Olt, ca urmare a cazului fetelor rapite si, cel mai probabil, ucise la Caracal.Prim-ministrul a solicitat si stabilirea…

- "Inspectorul general al Politiei Romane, chestor general de politie Ioan Buda, se deplaseaza in Caracal, pentru a coordona activitatile la fata locului. De asemenea, din dispozitia inspectorului general al Politiei Romane, imputernicirea adjunctului inspectorului sef al Inspectoratului de Politie Judetean…

- Adjunctul sefului Politiei Judetene Olt, comisar-sef de politie Alexe Nicolae Eugen, a fost revocat din functie, vineri. La sediul institutiei a fost trimisa o echipa din cadrul Directiei Control Intern – I.G.P.R.

- Seful Politiei Romane, Ioan Buda, a anuntat in urma cu cateva momente ca l-a destituit din functie pe inspectorul sef al IPJ Olt, Cristian Voiculescu. Decizia vine in urma neregulilor semnalate vineri in cazul Alexandrei, tanara ucisa in Caracal.

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a anunțat, vineri, ca l-a destituit pe inspectorul-șef al Inspectoratului Județean de Poliție Olt, Cristian Voiculescu, imputernicit in aceasta funcție. Decizia a fost luata in urma neregulilor din cauza fetei ucise in Caracal, transmite Mediafax. sursa foto:…

- Viorica Dancila a anuntat ca, marti, 23 iulie, il va demite pe Razvan Vulcanescu, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, daca acesta nu isi va da demisia. Viorica Dancila a afirmat ca a cerut ministrului Sanatatii sa propuna un inlocuitor. „Astazi am trimis corpul de control la CNAS.…

- Sindicatul National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) și Sindicatul Europol acuza conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) de subfinanțarea Poliției Romane, avertizand ca agenții nu au nici acum vestele antiglonț promise acum doi ani, conform Mediafax.Citește și: Dumitru…