- Cazul fetitei de 8 ani din Baia de Arama care a fost luata cu ajutorul procurorilor si a politistilor din locuinta asistentilor maternali pentru a fi predata familiei din SUA care a adoptat o a creat o adevarata isterie in mediul online. In aceasta situatie, premierul Viorica Dancila a solicitat efectuarea…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si efectueaza o ancheta la Directia de Sanatate Publica ( DSP) Arges in legatura cu aparitia unui caz de meningita, la o eleva de 16 ani de la Colegiul "Zinca Golescu" din Pitesti. Potrivit unui comunicat al Avocatului Poporului, sesizarea din…