- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, consultari cu partidele parlamentare vineri, pentru formarea unui nou Guvern, dupa ce moțiunea de cenzura a Opoziției a fost adoptata in plenul Parlamentului, iar increderea in Cabinetul Dancila retrasa. Conform programului, PSD ar trebuie sa se prezinte…

- Viorica Dancila a fost intrebata in direct, in aceasta seara la Romania TV, de catre Victor Ciutacu daca are cunoștințe despre o eventuala intalnire Marcel Ciolacu, Paul Stanescu și Victor Ponta. Viorica Dancila: Nu, nu cunosc despre aceasta intalnire. Victor Ciutacu: Atunci va anunț…

- Potrivit unor surse din PSD, premierul Viorica Dancila urmeaza sa aiba, vineri, la ora 15.00, in Parlament, o ședința cu stafurile de campanie din teritoriu ale PSD. Președintele PSD Viorica Dancila a anunțat ca vineri va avea loc un CEx, inainte de a merge la consultarile de la Cotroceni, scrie…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi in sedinta comuna pentru dezbateri si vot asupra motiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dancila, informeaza AGERPRES . UPDATE ORA 10.45 Viorica Dancila, in plenul reunit al Parlamentului: Motiunea – semnata de aceiasi oameni…

- UPDATE, ora 10:16 – Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit joi in sedinta comuna pentru dezbateri si vot asupra motiunii de cenzura impotriva Guvernului condus de premierul Viorica Dancila. Un numar de 334 de parlamentari si-au inregistrat prezenta la sedinta de plen, dupa cum a anuntat presedintele…

- Motiunea de cenzura ”Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!” urmeaza sa fie citita joi in plenul Parlamentului, votul fiind programat peste o saptamana. Citirea documentului are loc dupa dispute intre putere si opozitie pe tema calendarului dezbaterii motiunii…

- "Negocierile merg foarte bine. Am incredere ca vom strange mult peste 233 de semnaturi (...), de la fiecare grup parlamentar care are membri in Parlament care isi doresc ca acest guvern sa continue. (...) Stiu ca sunt foarte multi membri in grupurile celor doua Camere ale Parlamentului de la ALDE…