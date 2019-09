Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila l-a felicitat pe Teodor Meleșcanu printr-un mesaj postat pe facebook la scurt timp dupa ce a obținut in urma votului funcția de președinte al Senatului. Teodor Melescanu a fost ales presedinte al Senatului, in turul II al alegerilor din plen. Melescanu, propunerea PSD, a obtinut 73…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera, la scurt timp dupa ieșirea publica a președintelui Klaus Iohannis, ca schimbarea Guvernului Dancila in urma unei motiuni de cenzura este posibila, dar nu este o certitudine, deoarece in Parlament „oricand pot aparea surprize”. In plus, el anunța ca moțiunea…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, ca Guvernul nu a putut prelungi termenul de inscriere la vot al romanilor din Diaspora, deoarece președintele Klaus Iohannis blocheaza activitatea Executivului, refuzand sa numeasca miniștrii interimari, potrivit Mediafax. „Trebuia sa avem ședința de Guvern.…

- Premierul Viorica Dancila pare ca s-a decis in ceea ce priveste votul de incredere al Guvernului in Parlament. Conform surselor politice, aceasta ar urma sa vina in fata deputatilor si senatorilor pe 15 septembrie. Votul pentru remanierea guvernamentala ar urma sa aiba loc pe 15 septembrie in Parlament,…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, miercuri seara, ca va merge in Parlament pentru a cere sprijinul necesar pentru noul Guvern. Intr-o decarație de presa, de circa 15 minute, ea la criticat dur pe Klaus Iohannis, dar și pe fostul coleg de alianța, Calin Popescu Tariceanu. Despre Klaus Iohannis a…

- Centrul de Resurse Juridice il critica dur pe Klaus Iohannis, dupa declarațiile de presa susținte la Cotroceni, pentru respingerea Danei Girbovan pentru portofoliul de ministru al justiției. “Bravo, domnule Președinte! Cu un cinism infiorator care nu poate fi justificat prin apropierea halegerilor…

- Premierul Viorica Dancila a discutat, marti, cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. Cei doi Inalti Oficiali urmeaza sa mai aiba o intrevedere in perioada urmatoare , transmite Guvernul, intr-un comunicat de presa. „Prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a sustinut, marti, declaratii de presa la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Viorica Dancila a anuntat, marti, dupa ce a anuntat ca a transmis presedintelui numirea lui Mihai Fifor ca interimar la MAI, ca prima sarcina a acestuia este solicitarea de urgenta a unor…