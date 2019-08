Viorica Dăncilă, candidatul PSD la prezidenţiale: Cer sprijinul tuturor femeilor din România Presedintele PSD, Viorica Dancila, a cerut vineri sprijinul fiecarei femei social-democrate, precum si al tuturor femeilor din Romania in campania pentru alegerile prezidentiale, care urmeaza. "Cred ca in aceasta campanie femeile trebuie sa fie in primul rand, pentru ca intr-o familie femeile gestioneaza problemele, femeile lupta pentru familie, pentru sot, pentru copii, pentru prieteni, pentru copiii lor. Si in aceasta campanie Romania trebuie tratata ca o familie, in care un presedinte trebuie sa aiba grija de fiecare femeie din Romania, de fiecare copil, sa fie un presedinte care sa empatizeze… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

