Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis Viorica Dancila a mers sambata pe santierul centurii orasului Bacau, unde a fost pusa de staff-ul campaniei sa se plimbe cu bicicleta. Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale de luna viitoare, a fost insotita de secretarul general al PSD, Mihai Fifor, si liderul PSD…

- La doar 19 ani, Luca Gabriel Luncașu este multiplu campion mondial la K1 și Muay Thai. La juniori, pentru ca abia de curand a facut pasul spre seniori. Cu radacini in Slobozia, Roznov, Luca si-a inceput activitatea sportiva in Italia, pe cand avea 9 ani, avandu-l maestru și indrumator pe Hassan Yakoound.…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat joi seara, la Constanta, ca presedintele Klaus Iohannis nu este unul al tuturor romanilor, ca a facut o tinta in a lovi un guvern, in loc de a aduce consensul, fiind un om inactiv, care nu iubeste cetatenii. Intrebata, intr-o conferinta…

- Candidatul la președinție al PSD, Viorica Dancila, a avut parte de un moment memorabil miercuri, in timpul unei vizite electorale in Slobozia. Acolo a dat peste un grup de pensionari care jucat table și șah,...

- ”Am avut ședința de guvern. Mi s-a spus de aceasta reuniune, de intalnirea colegilor, dar am avut ședința de guvern și nu am putut sa particip”, a spus Viorica Dancila, motivand faptul ca nu a participat la ședința unor lideri social-democrați care a avut loc in biroul președintelui Camerei Deputaților,…

- Codrin Ștefanescu a afirmat sâmbata, dupa ce PSD a validat-o în Congres pe Viorica Dancila drept candidatul partidului la prezidențiale, ca fiecare lider de filiala ar trebui sa se mobilizeze și sa își asume rezultatul final.„PSD și-a lansat azi candidatul pentru prezidențiale!…

- Aflata in turneu electoral prin tara, Viorica Dancila, premierul Romaniei si candidatul PSD la alegerile prezidentiale din noiembrie, a decis sa foloseasca un elicopter privat pentru a se deplasa mai repede la Suceava, judetul devenit faimos pentru miscarea #sieu. Jurnalistii de la Stiri Suceava…