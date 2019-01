Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila afirma ca Uniunea Europeana poate progresa "in spiritul ideilor fondatoare ale proiectului european doar mentinand coeziunea si depasind decalajele intre statele membre".

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca presedintele Klaus Iohannis nu are atributia de a prelungi mandatul sefului Statului Major al Apararii, ea precizand ca decretul anuntat de seful statului nu respecta conditiile de legalitate si creeaza premisele unui conflict juridic de natura constitutionala.…

- Parlamentarul liberal Alina Gorghiu susține ca momentul ales de Liviu Dragnea pentru a cere amniste si gratiere este natural, facand referire la faptul ca subiectul a fost abordat la 29 de ani de la inceputul revoluției de la Timișoara."A fost indecent faptul ca PSD s-a dat in spectacol exact…

- Social-democrații se reunesc, luni la Parlament, incepand cu ora 14.00, in ședința Comitetului Executiv Național al partidului. Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca printre temele de discuție va fi prezentarea rezultatelor vizitei efectuate de Guvern la Bruxelles, scrie Mediafax."Trebuie…

- Premierul Viorica Dancila si Liviu Dragnea se vor intalni joi pentru a stabili urmatorul pas in razboiul cu Klaus Iohannis. Cei doi vor decide daca sesizeaza CCR in cazul nominalizarilor in executiv pentru...

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca i-a cerut demisia vicepremierului Paul Stanescu din Guvern, insa acesta nu a vrut sa si-o dea. Si liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, dupa sedinta Biroului Permanent National, gestul lui Stanescu de a refuza remanierea din functia de ministru: „La noi nu…

- Anterior, surse politice anuntau ca favorit sa preia portofoliul de la Transporturi ar fi bacauanul Dragos Benea, un adversar la autostrazii Iasi-Targu Mures. Premierul Viorica Dancila participa, marti, la reuniunea Biroului Politic National al PSD. La sediul PSD din Kiseleff mai sunt prezenti Liviu…

- Premierul Viorica Dancila, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, ministrul de Interne, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si Irina Tanase, iubita lui Liviu Dragnea, au fost citate vineri la Tribunalul Bucuresti, pentru a da declaratii in procesul in care acestea cer daune…