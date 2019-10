Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Klaus Iohannis se gandeste la romani doar in campaniile electorale.

"Ne-am saturat sa ne priveasca cu aroganta de la microfonul administratiei prezidentiale un presedinte care se gandeste la romani din cinci in cinci ani si atunci doar pentru a-i numi si a-i sustine pe cei care iau masuri impotriva romanilor. Ne-am saturat ca presedintele sa stea in vacanta sa stea in weekend-uri prelungite cand ar trebui sa fie in mijlocul romanilor, sa munceasca pentru romani 24 de ore din 24, sapte zile din sapte. Sa vina si sa spuna ce a facut…