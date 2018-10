Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul noii legi a pensiilor intra in dezbaterea Senatului in procedura de urgenta. Actul normativ a fost deja repartizat la comisiile de specialitate pentru elaborarea raportului final. Proiectul prevede recalcularea tuturor pensiilor potrivit unei noi formule, iar ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu,…

- Potrivit viitoarei legi a pensiilor, pusa recent in dezbatere, romanii vor putea face plați retroactive la pensii, pentru perioade insumate de cel mult cinci ani in care nu au cotizat la sistemul public de pensii. Fața de mecanismul plaților retroactive aplicabil in prezent, la noul mecanism vor putea…

- Ce prevede noua lege a pensiilor Ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu. Foto: Agerpres. Toate pensiile urmeaza sa fie recalculate începând de anul viitor si în majoritatea cazurilor ar urma sa creasca pana în 2021, potrivit noului proiect de lege a sistemului public…

- Ministrul Muncii, Lia-Olguta Vasilescu, va sustine vineri, la ora 12:00, la sediul institutiei o declaratie de presa in legatura cu proiectul de lege privind sistemul public de pensii. Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale a lansat în dezbatere publică proiectul Legii pensiilor,…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat joi seara in dezbatere publica proiectul Legii pensiilor, care urmareste eliminarea inechitatilor dintre cei care au cotizat egal si primesc pensii diferite, dar si dintre barbati si femei, asa cum se intampla in prezent, se arata intr-un comunicat…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a lansat in dezbatere publica proiectul de Lege privind sistemul public de pensii. Proiectul de act normativ se bazeaza pe mai multe principii fundamentale: contributivitate, adica plata in functie de contributie; egalitate, adica pensionari care au aceeasi vechime,…

- In proiectul de lege se precizeaza ca nicio pensie in plata nu va scadea. In cazul in care, in urma recalcularii, va rezulta o suma mai mica decat cea aflata deja in plata, atunci se va menține suma in plata. Nu se modifica varsta standard de pensionare, nici stagiul minim și nici stagiul complet de…

- Premierul Viorica Dancila a transmis ca sunt asigurate integral sumele necesare pentru plata pensiilor si a salariilor pana la sfarsitul anului, conform Digi24.ro Sunt asigurate integral sumele necesare pentru plata pensiilor si a salariilor pana la sfarsitul anului. Ii rog pe pensionari sa tina cont…